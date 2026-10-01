Ольга Любимова поздравила россиян с Международным днём музыки

Ольга Любимова обратилась к гражданам с поздравлением в День музыки

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила граждан с Международным днём музыки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Музыка занимает особое место в культурной жизни общества. Её язык понятен каждому, а художественная сила способна объединять разные поколения и культуры», — сказала Ольга Любимова.

Министр отметила регулярное проведение тысяч выступлений. Российские оркестры, хоры и солисты выступают в стране и за рубежом. Приоритетом работы ведомства является расширение доступа граждан к музыкальному искусству. Государство развивает гастрольные проекты. В стране открыто более 400 виртуальных концертных залов. Портал «Культура.РФ» ведёт онлайн-трансляции значимых событий. Глава ведомства также назвала важным направлением поддержку молодых дарований. Она выразила гордость за профессионализм и преданность делу создателей музыкального искусства.

Международный день музыки отмечают 1 октября. Праздник учредила Международная организация по музыкальному совету при ЮНЕСКО в 1973 году. Впервые праздник отметили 1 октября 1975 года.

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