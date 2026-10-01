«Современник» сделал ставку на молодых

Необычность начинается прямо на входе, где всем без исключения — актерам, прессе, гостям, без разницы, кто пришел, — вручают билет с местом. Мне достался 6-й ряд, 13-е место. Но пока в зал не пускают, все собираются в фойе, чтобы пообниматься-пообщаться, посмотреть, как обновлены правое и левое крылья перед входом в зал — крылья раннего, того самого «Современника».

Актрисы Инна Тимофеева и Мария Аниканова делятся впечатлениями. Кажется, всего несколько лет назад сына Инны и Сергея Гармаша, Ивана, маленьким приносили на сбор труппы, еще при Галине Волчек. А сейчас он уже студент, занимается литературными переводами с корейского и японского языков и в настоящий момент проходит практику в Сеуле. А Мария Аниканова продолжает успешно сниматься в сериалах. Василий Мищенко, Иван Стебунов, Дарья Белоусова и ветераны — Елена Миллиоти, Александр Суворов, Виктор Тульчинский, Георгий Богатист, Марина Хазова — все здесь.

Однако сбор труппы начинают молодые, только что принятые в труппу артисты, выпускники Школы Табакова. Их выступление вписано в декорацию спектакля «Единомышленники», которым уже вечером «Современник» откроет свой 71-й сезон. Новобранцев — ровно 10, и каждый стоит возле своего стула. Их представляют, и тут же изображение ребят крупным планом идет на экран. Среди зачисленных в труппу — Иван Золотухин, сын знаменитого таганковца Валерия Золотухина и актрисы, красавицы Ирины Линдт. Иван как две капли похож на своего отца: светлоглазый светловолосый, с ямочкой на подбородке, улыбчивый и обаятельный, как отец.

На представление молодых уходит 20 минут, и, судя по тому, что дальше говорил в своей речи художественный руководитель театра Владимир Машков, в этом сезоне ставка будет сделана на них. Во-первых, на Другой сцене с прошлого года работает лаборатория, и, как говорит Владимир Машков, некоторые из показанных эскизов уже взяты в работу. В своей речи он все время возвращался к идее преемственности, настойчиво обращался к ветеранам театра с просьбой взять шефство над молодыми, рассказывать им правду о том, как создавался легендарный театр. Как было на самом деле.

— А прийти в такой известный театр и не иметь успеха — это жуть, — констатировал Владимир Машков.

По традиции, заведенной им еще в «Табакерке», каждый из молодых актеров приобрел своего творческого покровителя. Выглядит это так: молодые по очереди выбирают конверты, предложенные им ведущими, извлекают оттуда листок с цитатой и подписью. Подписи принадлежат уже вечности — Ефремов, Волчек,Табаков, Щербаков, Даль, Кваша, Толмачева, Мизери, Лаврова, Дорошина, Гафт, Сергачев… Ване Золотухину в качестве покровителя достался Рогволд Суховерко.

Речь Владимира Машкова продолжалась 40 минут, и в ней он свернул на любимую тропу – научную. а именно, обратился к когнитивным способностям человеческого мозга. И это, замечу, была теория, уже подтвержденная практическим опытом: дело в том, что часть актеров «Современника» проходили тесты в научном институте. Кроме актеров в исследованиях принимали участие представители других профессий, и выяснилось, что гиппокамп (это структура в головном мозге, отвечающая за память) у актеров на 10% больше, чем у других людей, и со временем у актеров он уменьшается медленнее, чем у других.

Владимир Львович цитировал великого физиолога Павлова (из его нобелевской речи), Станиславского, и все это, по его мнению, должно работать на развитие актеров, стремление их к познанию. В заключение он объявил планы, которые, правда, еще до конца не сформированы. Присутствие в зале Александра Стриженова, Сергея Шакурова оказалось не случайно, так как с их именами связаны некоторые постановки.

Фото: Геннадий Черкасов

Итак, в новом сезоне, как и обещал Владимир Машков, Другая сцена предъявит режиссерские работы актеров, в частности, Сергея Гирина, Натальи Чернышевой, Семена Шомина и совсем молодых артистов, которые попробуют одолеть «Бременских музыкантов». А Большую сцену откроет уже через неделю премьера, посвященная истинному гению «Современника» — Евгению Евстигнееву, которому 9 октября исполнилось бы 100 лет. Спектакль ставит Марина Брусникина, и, как мне рассказала режиссер, это будет бал в честь великого артиста, о котором рассказывает его внучка Софья, она, правда, работает не в «Современнике», а в МХТ им. Чехова. На торжество к нему придут люди, знавшие его, оставившие воспоминания, а также те, кто с ним никогда не соприкоснулся в жизни. Так вот его внучка Софья никогда не видела своего гениального деда.

В планах «Современника» «Дни Турбиных» — эта пьеса Михаила Булгакова в этом году отметила столетие, но она не стареет и продолжает будоражить фантазию актеров и режиссеров. Режиссером выступает драматург театра Олег Антонов, а сам Машков — художественным руководителем постановки. Еще одна постановка — «Консьерж» по сценарию Валерия Тодоровского, режиссером выступит Клим Козинский. А Стриженов поставит «Мотылька» с Сергеем Шакуровым в главной роли. Леонид Ярмольник всегда приходит на сбор в «Современник», но о его работе на этот раз ничего не было сказано.

В заключение Машков еще раз подтвердил, что театр «Современник» - это актерский театр реалистического и психологического направления. И грустно признался, что ему не хватает… Волчек. «Потому что радость разделить не с кем».