Театр продолжается: каким стал новый сезон Театра-студии Всеволода Шиловского

Новый театральный сезон в Москве уже набирает обороты, свою программу представил Театр-студия Всеволода Шиловского. Для коллектива этот сезон особенный: впервые он проходит без основателя театра, но при этом сохраняет его репертуарные традиции и продолжает развивать заложенное им направление.

В афише как возвращение спектаклей, созданных при жизни Всеволода Шиловского, так и новые постановки. Одной из первых премьер стала комедия Валентина Катаева «Квадратура круга» - пьеса из репертуара старого МХАТа. В ближайшее время зрителей также ждут «Любовь и голуби» Владимира Гуркина и сказка «Карлик Нос».

Особое место в новом сезоне занимают спектакли, которые возвращаются на сцену после ухода основателя театра. Так, в постановке «В ожидании сердца» по пьесе Юрия Полякова главную роль теперь исполняет народный артист России Сергей Казаков. Вновь можно будет увидеть и «Дядю Ваню» Антона Чехова. Образ профессора Серебрякова, который ранее воплощал Всеволод Шиловский, сыграет главный редактор «МК» Павел Гусев. Еще один восстановленный спектакль - «Особняк на Рублевке», где роль Петра Барабаша исполняет заслуженный артист России Юрий Булдыгеров.

В репертуаре появятся и новые прочтения классики. По завещанию Всеволода Шиловского театр готовит постановку «Ивана Васильевича» Михаила Булгакова. При этом создатели решили не переносить действие пьесы в современность, как это было сделано в известном советском фильме.

После Нового года театр планирует представить «Вассу Железнову» Максима Горького, комедию Сэма Бобрика «Счастье Льюиса» и «Пиковую даму». К работе также возвращаются ученики Шиловского, в частности, режиссер Юлия Латышева.

На сцене театра состоятся творческие вечера и постановки в жанре документально-музыкального и поэтического театра о знаковых авторах отечественной литературы, включая представление о мастере "Это Шиловский...", постановки "Булгаков с музыкой" и "Ай да Пушкин! Ай да знаем кто!" и премьеру, которая будет представлена зрителям в декабре - "Антон Павлович Че..." - о писателе Чехове.

Новый сезон для театра становится не столько точкой отсчета, сколько продолжением уже сформированной истории.