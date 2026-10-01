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Культура 1854

В Шанхае умер выступавший на Плимпиаде в Пекине певец Лю Хуань

Умер выступавший на открытии Пекинской Олимпиады певец Лю Хуань

Умер выступавший на открытии Пекинской Олимпиады певец Лю Хуань
Фото: Xiao Xiao / ZUMAPRESS / Global Look Press

Китайский певец и композитор Лю Хуань скончался в Шанхае. Об этом сообщает издание South China Morning Post. Артисту было 63 года.

«Лю Хуань был одним из самых популярных певцов страны», — отмечается в некрологе учебного заведения.

Смерть музыканта подтвердил Пекинский университет международного бизнеса и экономики. Артист вёл там занятия по истории западной музыки. Он преподавал в вузе 30 лет. Точная причина смерти пока не известна. Известно лишь, что артист болел. 

Лю Хуань дебютировал на Центральном телевидении Китая в 1986 году. Позже он исполнил множество композиций для телевизионных сериалов. В 2008 году музыкант выступил на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Критики называют его лучшим мужским голосом Китая.

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