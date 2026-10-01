В Великобритании умер режиссёр бондианы Джон Гроувер

Киномонтажёр Джон Гроувер скончался в Великобритании в возрасте 88 лет. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на организацию British Film Editors.

«За свою карьеру Гроувер принял участие в создании шести картин о британском агенте 007», — отметили в организации British Film Editors.

Кинематографист монтировал фильм «2001 год: Космическая одиссея». Он провёл за этой работой полгода по личной просьбе Стэнли Кубрика. Также в его фильмографию входят ленты «Лабиринт», «Жизненная сила» и «Кто рискует — побеждает».

Причины смерти кинорежиссёра не уточняются.

Джон Гроувер сотрудничал с крупными режиссёрами. Франшиза о Джеймсе Бонде включает множество картин о секретном агенте британской разведки.

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