Церемония DJ Mag: клабберы приготовились к самому главному рэйву года

«Танцы на завтрак, танцы на обед, танцы на ужин, вот и весь секрет» – пела когда-то Илона Броневицкая, дочь Эдиты Пьехи и мать Стаса Пьехи, и этот шлягер, если бы отличался модным электронным саундом, а не эстрадным бульканьем, вполне мог бы стать гимном грандиозной рейв-церемонии престижного рейтинга Top 100 DJs 2026, которая 6 октября «серьезно сотрясет» остров Ибицу. Шутники картинно «переживают» за признанную столицу европейской клубной культуры: только бы остров не утонул…

Главное голосование электронной сцены давно проводится английским журналом DJ Mag, посвященном электронной и танцевальной музыке. Первый редакционный рейтинг был опубликован еще в 1993 году, к сотому выпуску журнала. Позднее Top 100 DJs превратился в открытое голосование публики: слушатели выбирают пять любимых диджеев без предварительных номинаций и требований к популярности кандидатов. DJ Mag называет его «крупнейшим в мире музыкальным голосованием такого типа».

В этом году имя нового диджея №1 в мире снова объявят не на сайте, как бывало прежде, а на мегавечеринке в знаменитом ночном клубе [UNVRS], после чего победитель сразу после объявления должен встать за пульт и «укатать всех до потери пульса».

В лайнапе церемонии уже объявлены Lost Frequencies, Шарлотта де Витт, Korolova и ANASTAZJA, а GORDO и Vintage Culture сыграют B2B-сет, то есть сет на двоих, – модная диджейская фишка последних сезонов. После чего, собственно, и наступит главный момент вечера: представители DJ Mag назовут диджея №1 в мире, и новоиспеченный победитель сразу же выйдет за пульт со специальным сетом.

Однако одной первой строчкой церемония не ограничится. Отдельные награды получат лучшие диджеи в жанрах транс, техно и хаус, а также «Лучшая диджейская группа». Кроме того, объявят победителей в категориях «Лучший дебют», «Самый большой рывок», «Будущая звезда» и «Выдающийся вклад».

Специализированные ресурсы, посвященные электронной музыке, отмечают, что для клуба [UNVRS] «подобная ночь уже начинает превращаться в традицию». Именно здесь церемония Top 100 DJs впервые прошла на Ибице в 2025 году. Тогда рейтинг в пятый раз за карьеру возглавил Дэвид Гетта, сравнявшись по количеству побед с Мартином Гарриксом и Армином ван Бюреном. После объявления результатов Гетта отметил «очередную корону» двухчасовым сетом.

На прошлогоднем шоу также выступили Армин ван Бюрен, Борис Брейха, Индира Поганотто и Jazzy. Шарлотта де Витт получила звание «Лучшего техно-диджея», Армин ван Бюрен — «Лучшего транс-диджея» и награду «За вклад в индустрию», а Dimitri Vegas & Like Mike стали «Лучшей DJ-группой».

Хроникеры констатируют, что Top 100 DJs 2026 «одновременно станет церемонией награждения и огромной вечеринкой под конец сезона, где вживую раскроют один из самых обсуждаемых рейтингов электронной музыки». И отмечают, что «у победителя почти не будет времени праздновать за кулисами: получил титул диджея №1 в мире, и сразу за пульт – доказывать, что его дали не зря».