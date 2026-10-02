«Красная бабочка и короткие лапки»: история пса Гицы, который «выпустил» шесть спектаклей

Театр «Современник» самым последним из столичных театров открыл свой сезон – 71-й по счету. Вместе с артистами как на работу туда приходит и… пес по имени Гица. Его хозяин – замечательный актер Сергей Гирин, но все пса обожают, считают «сыном полка» и талисманом театра на Чистых прудах.

Гица вообще-то беспородный, но красавчик. Сбитый, плотный телом и на коротких лапках, как корги, но туповатой мордочкой и гладкошерстностью – вылитый бассет. Гица не понял бы юмора, если бы его не взяли на сбор труппы, поэтому он бегал по двору и радостно бросался к артистам, которых отлично знает в лицо. Вот Влад Ница, вот Димка Смолев, Марина Хазова, заслуженная, между прочим, артистка, другие… И в такой компании он, оказывается, встречает пятый сезон.

Для него это всегда событие, и по этому случаю Гица надевает красную бабочку. Не сам, разумеется, а хозяин, но торжественный элемент костюма он чувствует. Хотя и грустит: знает, что в зал ему нельзя, и дожидаться хозяина и его друзей будет в гримерной на третьем этаже.

История пса такова. Молодой артист Влад Ница, сосед Сергея Гирина по общежитию, не раз говорил другу, что тому нужна собака: «Ты же по лесу любишь бродить, на дачу ездишь – возьми собаку».

Фото: Сергей Гирин

– Я год думал, – рассказывает мне Сергей. – Стал смотреть объявления и однажды нашел такое: «В приюте родился щенок с короткими лапами». Почему-то сразу почувствовал: мой – и не ошибся, когда увидел. Ему тогда было три месяца. Имя ему сразу сложили из двух фамилий – моей и Влада (Гирин + Ница) – вышло Гица. А по-молдавски (Влад же молдаванин), значит, Георгий…

Щенок хоть и маленький, но приютское раннее детство в нем чувствовалось: он всего и всех боялся, был необщителен, забивался в угол, и только благодаря театру, считает Сергей, малыш адаптировался быстрее. И Гица стал ходить в театр как на работу. Причем это не фигура речи: он «выпустил» шесть спектаклей, которые сейчас идут на двух сценах. Нет, он пока не играет в них, но беспрепятственно может выйти на сцену во время репетиции, и ни один режиссер не подумает его прогнать. Почему? Да потому что Гица – тонкая натура. Он чувствует настроение артистов, и когда, скажем, на сцене ссорятся (по пьесе, разумеется), пес тут как тут: на своих коротких лапках ковыляет по сцене, подходит к крикунам и одним своим смиренным видом примеряет. Короче, идеальный партнер.

Фото: Сергей Гирин

Гица присутствовал на всех репетициях. Когда я вводил молодых актеров в «Трех товарищей», он узнал ребят и сразу выскочил на сцену. Под его присмотром шли репетиции «Мещан», «Ковчега», «Спешите делать добро». А сейчас я репетирую спектакль по пьесе Алексея Дударева «Выбор». Гица сидит рядом…

Что и говорить, пса обожает весь театр: за его ласковость, за то, что не лает не по делу, – да он вообще не лает. Каждый хочет его накормить и даже перекормить, если Гица зашел в буфет. Но на сбор труппы в зал хозяин его все же не пустил, оставил в гримерке. Гица переживал: он бы сидел паинькой, все бы видели, как он хорош с новой красной бабочкой, и не перетянул бы на себя внимание со сцены. Честное слово!

Но опытные люди знают: животное своей подлинной органикой кого хочешь перешибет – и народного, и заслуженного, даже если он председатель СТД.

А кстати, как Владимир Львович Машков терпит такого конкурента? На счастье Гицы, худрук «Современника» – любитель животных.

Фото: Сергей Гирин

– Он когда впервые Гицу увидел, так и присел перед ним, – рассказывает Сергей. – Так что можно сказать, что пес наш – под защитой худрука. Гица понимает состояние любого. Когда я смотрю новости про СВО, иногда плачу, и он залезает на руки и слезы мне слизывает…