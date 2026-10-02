Не только шкатулки: история Федоскино

Как началась история русской лаковой миниатюры? Оказывается, все началось с «жеваной» бумаги, моды на табак и предприимчивого купца. Об этом рассказывает выставка «Федоскино: где живет душа», которая проходит в Музее "Новый Иерусалим".

Лаковое искусство зародилось в Китае несколько тысячелетий назад, но в Европе стало известно только в XVI веке. В России восточные лаки тоже не были в новинку. С ними познакомились еще при Алексее Михайловиче, но собственное производство появилось только при Петре I. Он приглашал европейских мастеров для украшения новой столицы. Первое время русские мастера ориентировались на европейскую моду.

Переломный момент произошел в подмосковном Федоскино, где начали работать с папье-маше. Московский купец Петр Коробов получил подряд на изготовление козырьков для армейских киверов, а на помощь пригласил мастеров из ближайших деревень, в том числе федоскинцев.

Шкатулка "Чаепитие". Неизвестный автор Фото: Екатерина Бородина

Все изменила мода на табак и поездка в Германию. Именно там Коробов увидел производство лакированных изделий, а затем уже дома наладил собственное дело. Из папье-маше стали делать табакерки, шкатулки, бисерницы.

Но расписывать изделия вручную начали только с 1814 года. Сначала их украшали наклеенными изображениями, а затем мастера выбрали более сложную технику - живописную миниатюру.

Настоящий расцвет промысла наступил с приходом купцов Лукутиных. Дочь Коробова вышла замуж за Лукутина, и производство перешло в его семью. При Лукутиных промысел расцвел: изделия получили известность в Европе, а главное - право ставить на них клеймо с золотым орлом.

Миниатюра "Лыжники". Михаил Пашинин. Фото: Екатерина Бородина

Именно при Лукутиных русская лаковая миниатюра обрела собственный характер. Вместо копирования европейских образцов мастера обратились к повседневной жизни. На шкатулках появились сцены, хорошо знакомые простому народу: народные гуляния, чаепития, Масленица, колядки. Так через творчество мастера рассказывали о национальном русском характере.

Любимыми мотивами федоскинских мастеров стали русские тройки и чаепития. Среди экспонатов - шкатулка «Чаепитие» неизвестного автора и «Возвращение с ярмарки». Наверняка у многих и сегодня дома можно найти похожую шкатулку с тройкой на фоне зимнего пейзажа.

До середины ХХ века значительная часть работ оставалась копиями других произведений. Это было связано с самой идеей промысла: сохранять высокое мастерство и передавать опыт из поколения в поколение.

Коробка "Письмо с фронта". Александр Толстов. Фото: Екатерина Бородина

Перемены произошли только в 1950-х годах, когда художники все чаще стали создавать авторские произведения. Но об этом чуть позже. Рядом с Лукутиными работали и мастера семьи Вишняковых - бывшие крепостные графа Шереметева. Художники обменивались опытом, проще говоря, дружили и вместе сформировали основы русской школы лаковой миниатюры.

В 1904 году фабрика Лукутиных закрылась, а в 1910-м бывшие лукитинские и вишняковские мастера объединились в артель. Несмотря на революции и войны им удалось сохранить традицию.

Советский период для Федоскино стал временем больших перемен. В творчестве мастеров появились новые темы: революция, война, труд, мирная жизнь, вера в будущее.

Особое место заняла тема Великой Отечественной войны. Многие художники на собственном опыте увидели ее ужасы, поэтому не обратиться к этой теме было невозможно. Трогательная работа Александра Толстова «Письмо с фронта» показывает семью, которая в теплом свете небольшого огня читает долгожданное письмо.

Экран "Лыжники". Сергей Монашов. Фото: Екатерина Бородина

Мирную жизнь изображали через труд, строительство и повседневные сцены. В это же время сформировалось новое направление - авторский пейзаж, в котором художники передавали свое видение времени и природы.

Спортивная тематика тоже активно использовалась в творчестве. Перед нами две работы «Лыжники» Сергея Монашова и Михаила Пашинина. Обратите внимание, насколько по-разному в каждой из них чувствуется индивидуальность художника: от изображения самих лыжников до окружающей природы и зимнего пейзажа.

При этом советское государство было главным заказчиком промысла. Федоскинские изделия регулярно выставлялись на ярмарках в стране, а также отправлялись за границу.

Завершающим аккордом в истории лаковой миниатюры стали уже современные мастера XXI века. Отдельная часть экспозиции посвящена не только сегодняшним авторам, но и сказочным сюжетам. Среди них особенно много Снегурочек, и у каждого художника она получилась совершенно разной.