Победа иранского кино оказалась не столь очевидной: мощный южнокорейский фильм остался в тени

Завершился 26-й фестиваль документального кино «Флаэртиана», один из немногих, где удерживают международный статус. Конечно, былого цвета зарубежных гостей в Перми не наблюдается, но фильмы режиссеры предоставляют и выходят к зрителю по видеосвязи, и это бесценно.

Гран-при «Большой золотой Нанук» в международном конкурсе и приз зрительских симпатий получила иранская картина «Меня зовут Кабутар» Армана Галипура Даштаки. В Перми состоялась ее мировая премьера. Фильм обошел куда более титулованные работы, имеющие завидный наградной список.

Режиссер-победитель происходит из кочевого племени бахтияров, пасущих стада коз в горах на юго-западе Ирана. От жизни предков он отказался в пользу кино и уже снял 12 документальных фильмов. Над «Меня зовут Кабутар» Арман (он один из немногих приехал на фестиваль, правда, до финальной церемонии не остался) работа продолжалась три года. Режиссер жил рядом со своими героями, прежде чем приступить к съемкам. У Кабутар - девять сыновей. А родила она 12 детей. Один мальчик рано умер. Есть еще взрослая дочь. Армана его героиня в какой-то момент начала воспринимать, как еще одного сына, поэтому и кино сложилось.

Вторая иранская картина «Исчезающие следы» Хамеда Зольфагари, тоже происходящего из семьи кочевников, но уже кашкайцев, имеет яркую фестивальную судьбу. Она создавалась совместными усилиями Ирана, Франции, Норвегии, Южной Кореи и Катара. В отличие от Кабутар, герои этой картины пасут не только коз, но и овец, которые поучаствовали в постановочных сценах в метро.

В Перми фильм отметили за оригинальное художественное решение, благодаря овцам, которые снимались в черте древнего Шираза, не только в горах и на пастбищах. Тут уж режиссер постарался. Получилось лихо, но это уже совсем другая история, без чистоты жанра.

Снималась «Исчезающие следы» долго, начиная с 2020 года, а замысел родился еще раньше. Метод наблюдения – главный прием того кино, которое показывают на «Флартиане», продолжающей дело американского классика и первопроходца Роберто Флаэрти, снявшего более столетия назад документальный фильм «Нанук с севера».

В Перми состоялась российская премьера дебютного фильма «Кабул. Между молитвами». Его отметили призом «за открытие новых тем и героев». Создан он в копродукции Нидерландов и Бельгии, но снимался в Афганистане и его уроженцем, Абузаром Амини. Он член Европейской киноакадемии, выпускник Академии искусств имени Геррита Ритвелда в Амстердаме и Лондонской киношколы.

Кадр из фильма «Исчезающие следы». Пресс-служба фестиваля

Афганистан, с которым нас связывает сложное прошлое, остается для многих малознакомой страной. Благодаря этой картине зритель узнает, чем она живет, видит ее суровые и величественные пейзажи, переполненные города с бойкими базарами, жизнь простых людей.

Главный герой, 23-летний Самим, воспитан в духе радикального исламистского движения и не может найти опору в жизни. Его 14-летний брат, подросток с печальным взрослым лицом, пойдет примерно тем же путем и примет мученическую смерть, если понадобится. Другой жизни братья не представляют. Ничего больше они не видели.

Еще одна российская премьера - «Джелия, память Мандинго» Бубакара Сангаре, режиссера, сценариста и юриста, родившегося в Буркина-Фасо и живущего во Франции. Фильм удостоен спецупоминания жюри, как и российская картина «Тихие смыслы» Антона Белоусова и Александры Андроновой, снятая в Нижегородском ТЮЗе.

Свой фильм Бубакар Сангаре снимал в Западной Африке. Главный герой, Секу Тимите - потомственный джели, то есть музыкант, который не только сопровождает все главные ритуалы своего народа от рождения до похорон, но является хранителем вековых традиций. Люди к нему идут за советом, равняются на его поступки. А он еще молод и стоит в начале пути познания. В поисках своего духовного предназначения Секу Тимите совершает путешествие из своей деревни, через Кот-д’Ивуар, Мали, Сенегал.

Фильм отмечен на важнейшем мировом фестивале документального кино в швейцарском Нионе, и это такое восхитительное путешествие в совершенно незнакомый мир. На большом экране все диковинные для нас страны словно оживают, и мы испытываем эффект присутствия.

Осталась без наград одна из самых грандиозных картин фестиваля, южнокорейская «В море странных мыслей». Ее режиссер, сценарист и продюсер Чхве Чёндан работала над ней 21 год. За своим героем, мыслителем-затворником, выдающимся философом, Ким Учханом, она наблюдала со студенческих лет.

Ее герой тоже ищет истину всю свою жизнь, читает лекции о саде цветов, через которые постигаются ключевые понятия бытия. Города и страны он изучал по книжным магазинам. Его дети вспоминают, что вместе с отцом ходили по Нью-Йорку от одного к другому, никаких достопримечательностей не видели. Когда профессор был беден и молод, он заходил в книжный, читал там две страницы заинтересовавшей его книги, шел в другой с той же целью. Так знакомился с книгами, на покупку которых не было средств.

Кадр из фильма «В море странных мыслей». Пресс-служба фестиваля

Ким Учхан стар и живет с женой в разваливающемся доме на горе, куда ему все сложнее подниматься. Ремонт он делать не намерен: не любит что-то менять. Дети разъехались по миру, а внуки уже не знают родного языка, стали настоящими американцами. А ведь когда-то именно Ким Учхан отправился в США, чтобы выжить, поскольку интеллектуальный труд на родине совершенно не оплачивался. В Америке и появилось на свет его потомство. А он готовится к смерти, постепенно расстается с вещами и книгами. Важно передать их в надежные руки, не ошибиться. Один из зрителей после просмотра сказал: «Это идеальная старость».