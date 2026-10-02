«Увидела несчастного человека»: Титова рассказала о драме оператора Тарковского

Актриса Валентина Титова, известная по таким картинам, как «Метель», «Щит и меч», Дни Турбиных», «Мимино», «Змеелов», «Петровка, 38», «Любить по–русски», «Верую в любовь» и многих других, займётся написанием книги, в которой расскажет о жизни с выдающимися деятелями отечественного кинематографа и поделится секретами женской мудрости.

Первый раз Титова вышла замуж за режиссёра и актёра Владимира Басова, с которым прожила 14 лет, вторым избранником актрисы стал оператор и сценарист Георгий Рерберг, с которым Валентина Антиповна была счастлива более двадцати лет, но в конце сентября 1999 года его жизнь трагически оборвалась. В разговоре с корреспондентом «МК» Титова поделилась историями из своей жизни, а также размышлениями о женской красоте и мудрости.

- Валентина Антиповна, какие качества для вас важны в мужчине?

- Любая более или менее соображающая женщина идёт не за красотой мужчины, не за сексом, а за тем, что он личность, а личности завораживают. Когда ты видишь перед собой ум и талант - всё остальное неважно. Мужчинам надо тоже помогать, особенно талантливым. А чего это тебе стоит, знаешь только ты. С гениями не так просто, как может казаться.

- Как-то ваш сын Саша сказал, что Титова уже не обращает внимания на комплименты, потому что ей всю жизнь говорят, что она красивая.

- С молодости переживала, когда мне говорят, что я красивая. Другим говорили: талантливая… ещё какая-то, а про меня только красивая, поэтому у меня были внутренние страдания. Сама себя я со стороны не видела! У меня фотографий нет, не фотографировалась. Я только всегда работала, на мужчин не надеялась. Сейчас смотрю старые фильмы, думаю: о-о-о, ёлки-палки, а ведь хорошо получилось.

- Сейчас с помощью косметологии можно сделать лицо, руки, но как можно сохранить такую фигуру, поделитесь, пожалуйста.

- Люди смотрят на меня и никак не могут понять, как это Титова так держится. Это мой характер. Я люблю жизнь. Спасибо Богу. Фигура у меня всегда была прекрасная. Все считали, что у Басова жена балерина, потому что у меня длинная шея, покатые плечи. Я была худая до невозможности, ходила на высоких каблуках, которые делали ноги визуально красивыми. Но красота — это необязательно красивые черты лица и хорошая фигура. Красота - ум, то, как ты себя ведёшь в обществе. Ни на кого не орёшь, никого не оскорбляешь. Красота - умение не наносить боль другим людям, даже если они не дипломатичны с вами. Надо дать возможность человеку почувствовать, что он хороший, милый, а мужчинам это в первую очередь надо. Вижу, что мужчины меня хотят обнять, а сейчас же из-за пандемии нельзя. Знаю, что им нужна эта поддержка. Он меня обнял, ему приятно и мне приятно. Надо помнить, что женщина красива другими вещами, мягкостью характера, улыбкой. Лучше промолчать, чем сказать глупость.

- Ваш первый муж Владимир Басов снял свои лучшие фильмы именно за те четырнадцать лет, когда вы были вместе. Это «Метель», «Щит и меч», «Опасный поворот», «Возвращение к жизни», которому 55 лет в этом году, и лента «Дни Турбиных», которой этой осенью полвека.

— Все искали какие—то бриллианты, которых никогда у Басова не было, а я делала всё, чтобы он оставался бриллиантом. Четырнадцать лет, которые он прожил со мной для него были замечательными. Не моя вина, что Владимир Павлович не смог побороть свою пагубную привычку…Гибнуть я не собиралась, поэтому ушла. Но все вокруг злословят: Титова не любила Басова! Что вы понимаете в любви?! Любовь — это забота о человеке. Чтобы мужчине хорошо работалось, он должен быть сыт, у него должно быть две пары носков на день, две рубашки, он должен быть дважды вымыт, мужчине это надо. Мужчина должен всё время идти на взлёт, жена не должна быть балластом. Нельзя грузом висеть на таланте, подрубая крылья по своему образцу.

- Ваш второй муж, гениальный оператор Георгий Рерберг, не был обделён вниманием женщин, многие известные актрисы мечтали войти в его дом в качестве жены, но Георгий Иванович долгое время оставался официально один пока не встретил вас.

- Гоге было сорок лет, когда мы встретились. До меня у него были женщины, которым он не приносил желаемого: только денег, безумных денег, которых у него не было. Но гении богатыми не бывают. Я увидела дикое одиночество несчастного человека, никому не нужного. Он очень старался прижиться, но у него не получалось. На это ушло много лет, он начал понимать мою женскую поддержку. Ум женщины, её стабильность — вот что ему требовалось. Да, я его выровняла, успокоила. Передо мной был гениальный человек мирового уровня, никому не нужный. Я удивлена, что ни одна из женщин не смогла принять таким каков он есть.

- Георгий Рерберг работал с Андреем Тарковским и Андреем Кончаловским, снял как оператор «Зеркало», «Здравствуйте, я ваша тётя», «12 стульев», «Плюмбум или опасная игра», ленту «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» и многие другие. Но в мире кинематографа был не столь почитаем. Почему так сложилось?

- Рерберги — это великая родословная, которые знамениты своими выдающимися личностями. Благодаря представителям этой фамилии в Москве стоит здание телеграфа, Киевского вокзала, построен вокзал в Сочи и многие, многие другие вещи. Отец Георгия Ивановича был живописцем, писал чудесные. По материнской линии Рерберги все музыканты. Цену Рербергам я знаю. Дело в том, что Гога, как правдолюб, честно говорил: «Да, я гений». Все это знали, но его товарищей это раздражало. Я ему объясняла, почему его пинают. Я всячески поддерживала Гогу, чтобы он не обращал внимание на всякую грязь, которую к нему пытались прилепить. Тугодумы - думают, а гении видят и чувствуют — это и есть величайший талант. Он говорил с окружающими людьми на одном языке, но корни у него были другие. Рерберг был в тройке великих операторов мира. «"Зеркало" - снял я, - говорил Гога. - Если бы не я, то ни черта не было». Он прав. Рерберг делал изображение духовным, чувственным, а это редко кто может. Я жила с великим человеком. Рерберг останется Рербергом.