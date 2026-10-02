Вечер со старыми воронами прошел в день рождения Бориса Юхананова и уже без него

В «Электротеатре Станиславский» прошел вечер «Пикник. Реквием» памяти многолетнего худрука, режиссера, теоретика театра и кино Бориса Юхананова. В тот день ему исполнилось бы 69 лет. Всю свою творческую жизнь он создавал параллельные миры и стал идеологом «параллельного кино».

Борис Юхананов скончался 5 августа 2025 года, когда ему было 67 лет. Вспомнить о нем собрались друзья, соратники, ученики и коллеги, кинорежиссеры Александр Велединский и Александр Зельдович, актер Сергей Епишев. Ждали Анатолия Васильева, в мастерской которого в ГИТИСе Борис учился и всю свою дальнейшую жизнь был с ним тесно связан. Васильев не пришел, но поработал с актерами, чтобы вечер памяти ученика состоялся.

«Пикник. Реквием» затянулся глубоко за полночь. Самые стойкие расходились во втором часу. А началось театральное действо с открытия выставки «Темпорально-Гравитационный Двигатель». Ее название позаимствовано из художественной практики Юхананова и означает сплав прошлого и будущего в точке настоящего.

На фото — Борис Юхананов в молодые годы Фото: Светлана Хохрякова

На выставке представили графические работы и видео-арт мастера, макет его трехчастного спектакля, который шел три вечера, «Пик Ник или Сказки Старого Ворона» (именно так, без запятой), а также фотографии Андрея Безукладникова и Олимпии Орловой. На них Борис Юхананов совсем молодой и красивый, как восточный принц. Внешность у него была экзотическая.

В фойе открыли «черный кабинет» с инсталляцией Nevermore. В его полутьме можно было блуждать под электроакустическую музыку Николая Попова, переходить от одного бюста «старого ворона» к другому. Создал их художник Юрий Хариков к спектаклю «Пик Ник или Сказки старого ворона». Борис мечтал, чтобы на сцене было 22 ворона, но не дотянули. И в «черной комнате» их только десять.

Предварила вечер актриса и вдова Бориса Юхананова, Мария Беляева. Она рассказала, что в следующем году, а это год несостоявшегося 70-летия режиссера, планируется провести фестиваль «Борис Юхананов и его МИРы». На нем представят работы мастера и его учеников, а также Анатолия Васильева. МИР – это Мастерская Индивидуальной Режиссуры, которую Юхананов когда-то организовал в пику государственной системе театрального образования.

Актриса Мария Беляева Фото: Светлана Хохрякова

Однажды его ученица, режиссер Ольга Столповская, представляя свой фильм на «Кинотавре», сказала главное: «Я отношусь к школе Бориса Юхананова, который учит не мастерству, а мышлению. Эта наша внутренняя творческая лаборатория».

После всеобщего общения уже в зале представили фрагменты проекта «Пик Ник или Сказки Старого Ворона» в трех актах, специально подготовленные к вечеру памяти Александром Белоусовым и Матвеем Регельсоном.

Премьера оригинальной версии состоялась в марте 2025 года. Играли его в три вечера как три отдельных и в тоже время единых по духу спектакля - «Город миражей», «Никогда», «Прибытие».

По замыслу Юхананова это фэнтези о пришествии ангелов на Землю, где они принимают облик земных женщин, актрис. Творец тоже присутствует в образе Старого Ворона, заговорившего голосом режиссера. На сцене звучал «Реквием» Моцарта, и это был последний спектакль Бориса Юхананова.

Макет спектакля «Пик Ник или Сказки Старого Ворона» Фото: Светлана Хохрякова

На вечере памяти первое действие отдали под часовой показ фрагментов фильма, который снимается на основе спектакля. Что в итоге получится, сложно сказать. Как передать хрупкое театральное действо средствами кино? Мало кому это удается, тем более что работа экспериментальная и безумная, как и все, что делал Юхананов.

Второе действие начали с короткометражного фильма «Первокурсники» Анатолия Васильева. Сделан он на основе хроники, снятой в Театре на Таганке много лет назад, когда там шли репетиции «Серсо». Борис там совсем молодой, как и его сокурсники. Интересно наблюдать за их реакцией.

Только после короткометражного фильма сыграли сцены из спектакля «Пик Ник». Солировала Мария Беляева в ансамбле с Аллой Казаковой, Ириной Савицковой, Марией Чирковой. Мужская часть труппы напоминала статистов в ярких театральных костюмах, взиравших на происходящее. В третьем действии на экране вновь появился Анатолий Васильев, но это уже часть спектакля Бориса Юхананова.