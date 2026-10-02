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Культура 1512

Вечер со старыми воронами прошел в день рождения Бориса Юхананова и уже без него

В память о режиссере Борисе Юхананове устроили поминальный «Пикник»

В «Электротеатре Станиславский» прошел вечер «Пикник. Реквием» памяти многолетнего худрука, режиссера, теоретика театра и кино Бориса Юхананова. В тот день ему исполнилось бы 69 лет. Всю свою творческую жизнь он создавал параллельные миры и стал идеологом «параллельного кино».   

В память о режиссере Борисе Юхананове устроили поминальный «Пикник»
Вечер памяти «Пикник. Реквием»

Борис Юхананов скончался 5 августа 2025 года, когда ему было 67 лет. Вспомнить о нем собрались друзья, соратники, ученики и коллеги, кинорежиссеры Александр Велединский и Александр Зельдович, актер Сергей Епишев. Ждали Анатолия Васильева, в мастерской которого в ГИТИСе Борис учился и всю свою дальнейшую жизнь был с ним тесно связан. Васильев не пришел, но поработал с актерами, чтобы вечер памяти ученика состоялся. 

«Пикник. Реквием» затянулся глубоко за полночь. Самые стойкие расходились во втором часу. А началось театральное действо с открытия выставки «Темпорально-Гравитационный Двигатель». Ее название позаимствовано из художественной практики Юхананова и означает сплав прошлого и будущего в точке настоящего. 

На фото — Борис Юхананов в молодые годы

На выставке представили графические работы и видео-арт мастера, макет его трехчастного спектакля, который шел три вечера, «Пик Ник или Сказки Старого Ворона» (именно так, без запятой), а также фотографии Андрея Безукладникова и Олимпии Орловой. На них Борис Юхананов совсем молодой и красивый, как восточный принц. Внешность у него была экзотическая. 

В фойе открыли «черный кабинет» с инсталляцией Nevermore. В его полутьме можно было блуждать под электроакустическую музыку Николая Попова, переходить от одного бюста «старого ворона» к другому. Создал их художник Юрий Хариков к спектаклю «Пик Ник или  Сказки старого ворона». Борис мечтал, чтобы на сцене было 22 ворона, но не дотянули. И в «черной комнате» их только десять.  

Предварила вечер актриса и вдова Бориса Юхананова,  Мария Беляева. Она рассказала, что в следующем году, а это год несостоявшегося 70-летия режиссера,   планируется провести фестиваль «Борис Юхананов и его МИРы». На нем  представят работы мастера и его учеников, а также Анатолия Васильева. МИР – это Мастерская Индивидуальной Режиссуры, которую Юхананов когда-то организовал в пику государственной системе театрального образования. 

Актриса Мария Беляева

Однажды его ученица, режиссер Ольга Столповская, представляя свой фильм на «Кинотавре», сказала главное:  «Я отношусь к школе Бориса Юхананова, который учит не мастерству, а мышлению. Эта наша внутренняя творческая лаборатория».

 После всеобщего общения уже в зале представили фрагменты проекта «Пик Ник или Сказки Старого Ворона» в трех актах, специально подготовленные к вечеру памяти Александром Белоусовым и Матвеем Регельсоном.  

Премьера оригинальной версии состоялась в марте 2025 года. Играли его в три вечера как три отдельных и в тоже время единых по духу спектакля - «Город миражей», «Никогда», «Прибытие». 

По замыслу Юхананова это фэнтези о пришествии ангелов на Землю, где они принимают облик земных женщин, актрис.  Творец тоже присутствует в образе Старого Ворона, заговорившего голосом режиссера. На сцене звучал «Реквием» Моцарта, и это был последний спектакль Бориса Юхананова. 

Макет спектакля «Пик Ник или Сказки Старого Ворона»

 На вечере памяти первое действие отдали под часовой показ фрагментов фильма, который снимается на основе спектакля.  Что в итоге получится, сложно сказать. Как передать хрупкое театральное действо средствами кино? Мало кому это удается, тем более что работа экспериментальная и безумная, как и все, что делал Юхананов.  

Второе действие начали с короткометражного фильма «Первокурсники» Анатолия Васильева. Сделан он на основе хроники, снятой в Театре на Таганке много лет назад, когда там шли репетиции «Серсо». Борис там совсем молодой, как и его сокурсники. Интересно наблюдать за их реакцией.   

Только после короткометражного фильма сыграли сцены из спектакля «Пик Ник». Солировала Мария Беляева в ансамбле с Аллой Казаковой, Ириной Савицковой, Марией Чирковой.  Мужская часть труппы напоминала статистов в ярких театральных костюмах, взиравших на происходящее. В третьем действии на экране вновь появился Анатолий Васильев, но это уже часть спектакля Бориса Юхананова.  

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