«Я горжусь, что я читинец»: в Забайкалье отметили 110-летие Олега Лундстрема

Большое музыкально-театральное приношение Олегу Лундстрему в честь его 110-летия сделали в Забайкалье. Специально в Читу приехали яркие отечественные звезды и знаковые музыкальные коллективы — Хибла Герзмава, Борис Березовский, квартет Игоря Бутмана, оркестр имени Леонида Лундстрема и многие другие.

В Забайкалье завершился V Фестиваль Олега Лундстрема. Другой конец страны — место неслучайное, именно здесь родился будущий фронтмен советского джаза Олег Лундстрем, и о своем родном городе всегда говорил: «Я горжусь, что я читинец». В этом году все было посвящено 110-летию народного любимца.

В город приехали выдающиеся отечественные артисты, представившие местной публике яркие музыкальные и театральные программы.

На открытии выступили Хибла Герзмава и Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема под управлением Бориса Фрумкина. В программе — «Катюша», произведения авторства самого Олега Лундстрема — «Интерлюдия», «Мы снова вместе» и «Этюд для оркестра», а также мировые джазовые хиты — Satin Doll и Rockin’ in Rhythm Дюка Эллингтона, One O’Clock Jump Каунта Бейси, Sing, Sing, Sing Луи Примы. В исполнении Хиблы Герзмавы прозвучали знаменитые Fly Me to the Moon, Summertime, Besame Mucho и многие другие произведения, не только джазовые.

— Я очень рада быть в Чите, я впервые здесь. Эту программу я спела впервые, очень надеюсь, что она придётся зрителям по душе. Я очень счастлива приехать сюда, увидеть Читу и почувствовать атмосферу города, — поделилась Хибла Герзмава.

Также в Забайкалье состоялся показ спектакля «Хорошие фото» (реж. Эдуард Бояков) Театра на Малой Ордынке, творческий вечер Никиты Михалкова, концерт Квартета Игоря Бутмана, концерт Бориса Березовского и другие концерты.