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Культура 1592

Фотограф из Екатеринбурга напечатал свои работы на прозрачной древесине

Сергей Потеряев открыл фотовыставку в зеркалах и прозрачной древесине

  Художник-экспериментатор Сергей Потеряев из Екатеринбурга представил  работы, созданные совместно с учеными и с использованием неожиданных материалов - таких, как прозрачная древесина.   Свой проект он назвал «Гипотеза становления». 

 

Сергей Потеряев открыл фотовыставку в зеркалах и прозрачной древесине
Сергей Потеряев и его зеркальные фотографии

Группе художников, работающих в  разных направлениях  и  разных городах, довелось внедриться в новую для себя среду. Например, попасть в биолабораторию по изучению болезни Альцгеймера и отдел физики экстремальных состояний вещества. 

Ученые допустили в святая святых, и в результате возникли художественные произведения, которые не могли  быть созданы за пределами научной лаборатории. Есть даже метеорит, на который художник Анастасия Алехина и ее соавторы нанесли следы органической жизни. 

 Сергей Потеряев   до знакомства с учеными Черноголовки, представлял их   нелюдимыми существами,  отгородившимися от мира стенами лабораторий, где они  в пробирках  проводят опыты, что-то взрывают. Разговоры,  возникшие  в процессе совместной работы между варкой древесины и выпариванием ацетона, опровергли все стереотипы. Вместе им удалось  получить новый вид изображения на материале, который никто  еще не использовал. 

Запечатленный город, покрытый рябью

«Мой проект не конечный месседж, который скажет вам что-то конкретное. Он посвящен процессу исследования, в ходе которого что-то получается, а что-то нет, и мы приходим к абсолютно новым  выводам», - говорит Сергей.  

Его проект состоит из трех частей, как было сказано, хотя есть и четвертая. Первый раздел – это коллаж из звуков, включающий внутреннюю вибрацию здания (записаны при помощи геофона) и деревьев, разделяющих жилую часть  и территорию исследовательского института, фрагменты интервью  архитекторов, когда-то проектировавших город. Звуки прошлого и настоящего сливаются в некую коллективную память.  

 Вторая серия проекта  – цветные снимки, напоминающие слайды. Такое ощущение, что изображение стекает за пределы отведенного ему пространства. 

Работы Сергея Потеряева, переходящие в облака

«У всех частей проекта главный герой – город, - рассказывает Сергей Потеряев. – На них - здания советского модернизма, различные городские сюжеты. Тут интересна техника печати. Думаю, что никто в мире еще не делал печать по прозрачной древесине. На протяжении недели мы с ученым Сергеем Баскаковым ее создавали. Это его разработка. Целые сутки варили шпон в перекиси водорода, затем сутки вымачивали пластины в ацетоне, чтобы вышла смола, и древесина стала прозрачной.  Потом в вакуумной кастрюле, которую, оказывается, можно купить, выводили остатки ацетона из древесных  волокон. Вместо него заливали бокситку. Потом сутки высушивали и столько же запекали, потому что поджимало время. Эти работы я отнес в типографию, где сделал печать своих фотографий, и таким образом город теперь проступает сквозь древесину». 

 В третьей части проекта его авторы, фотограф, ученый Владимир Ракитин и аспирант Иван Кулеметьев, продемонстрировали, как природа берет свое от города, построенного среди леса. «Листва и кроны захватывают все больше пространства. Печать фотографий  сделана при помощи гравировки по металлу. Я отдал пластины ученым, которые при помощи своей супермашины напылили слой металла. Получилась многослойная работа. Город и наука сливаются в едином процессе», - комментирует Сергей. 

Городские пейзажи Сергея Потеряева

Как все это создавалось, сложно объяснить, если ты обычный человек. Еще летом удалось понаблюдать за этим процессом, но все в таких микро-масштабах, доступных только современному умельцу Левше. Можно только фантазировать на тему увиденного.

 У окна, и это дополнительная часть заявленного проекта,  разместили работы, сделанные при помощи  гравировки  по зеркалу. На него нанесли  старую  фотографию аэросъемки местности. Смотришь в квадратные пластины и видишь отражение современного города за окном, собственное лицо,  становишься частью слоев прошлого.  

Выставка проходит  в здании советской поры, которое архитекторы построили когда-то для себя. Здесь располагалась  архитектурная студия, ныне использующаяся под административные нужды. Во всем, что происходило больше полувека назад и происходит теперь, чувствуется дух Николая Семенова, основоположника химической физики единственного нашего нобелевского лауреата 1956 года  в области химии. Он как путеводная звезда для последующих поколений. При этом многие понятия не имеют, что сохранился дом, в котором он жил, где поражает скудость советского быта мировой звезды в области науки. 

 

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Автор:
Екатеринбург Владимир

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