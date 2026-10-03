«Игра престолов» попадёт в кинотеатры

Вестерос впервые отправится на большие экраны. Но готов ли мир «Игры престолов» к полному метру и что уже известно о фильме про Эйгона Завоевателя?

Франшиза «Игры престолов» продолжает расширяться. Оригинальный сериал закончился ещё в 2019 году, но за минувшие семь лет мы уже неоднократно возвращались к миру Вестероса: успело выйти три сезона «Дома дракона» и один «Рыцаря Семи Королевств». За это время было озвучено много планов, которые впоследствии не доходили до производства: сказания о легендарной «Долгой ночи»; сольные похождения Джона Сноу; рассказы о жизни в Блошином конце; эпопея о королеве-воительнице Нимерии и её флоте и даже история падения Валирии. Где-то среди них маячил и проект про Эйгона Завоевателя, который, по крайней мере пока, не отменён.

Выход фильма «Игра престолов: Завоевание Эйгона» намечен на июнь 2029 года. Это первый проект вселенной в полнометражном формате, что, конечно, тревожит. Всё-таки мир Вестероса трудно представить без длинных диалогов и многочасовых исследований персонажей с разных сторон. Получится ли у авторов рассказать крепкую историю за пару часов?

События, которым будет посвящён фильм, произошли за триста лет до «Игры престолов»: в Вестерос прибывают Таргариены на трёх драконах и покоряют континент. В этом кроется вторая проблема экранизации — история эта почти легендарна и в книгах описывается лишь в общих чертах. Смогут ли авторы обойтись без первоисточника? Привлекут ли они к разработке автора книг Джорджа Мартина? Зрители прекрасно помнят, как в последних сезонах оригинального шоу события сериала обогнали книги и сколько сценарных проблем это вызвало. Если же авторы позовут Мартина, захочет ли он сам присоединиться к ним? Ведь в работе над последними сезонами «Дома дракона» автор не участвовал.

Об актёрском составе на данный момент ничего не известно. Режиссёрское кресло займёт Оуэн Харрис, ранее снявший три эпизода «Рыцаря Семи Королевств». Сценаристом станет Бо Уиллимон, известный по работе над сериалами «Карточный домик» и «Андор».

Пока что ясно одно: «зима близко», а фильм ждать ещё больше двух лет. По прошлому опыту понятно, что измениться может всё — вплоть до отмены картины. А посему запасаемся терпением и ждём новых известий из мира Вестероса.