Известный актер погиб во время крушения самолета

Израильский актер Гай Капульник погиб при крушении одномоторного самолета в Калифорнии, США. Об этом сообщает журнал People.
Ранее газета Los Angeles Times сообщала, что самолет разбился 24 сентября в городе Хеспирия. В результате происшествия погибли два человека.
По данным издания, Капульник был пилотом воздушного судна. Актер проживал в Лос-Анджелесе. В первую очередь он известен ролью в фильме «Зов предков», премьера которого состоялась в 2020 году.
Другие подробности катастрофы не приводятся. Расследование причин крушения продолжается.
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