Известный актер погиб во время крушения самолета

Израильский актер Гай Капульник погиб при крушении самолета в Калифорнии

Израильский актер Гай Капульник погиб при крушении одномоторного самолета в Калифорнии, США. Об этом сообщает журнал People.

Ранее газета Los Angeles Times сообщала, что самолет разбился 24 сентября в городе Хеспирия. В результате происшествия погибли два человека.

По данным издания, Капульник был пилотом воздушного судна. Актер проживал в Лос-Анджелесе. В первую очередь он известен ролью в фильме «Зов предков», премьера которого состоялась в 2020 году.

Другие подробности катастрофы не приводятся. Расследование причин крушения продолжается.

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