Roxy Music раскрыли поднаготную суперхита 70-х Pyjamarama

То, что когда-то было всего лищь частью рутинной музыкальной хроники, где на смену одним хитам сезона быстро приходили другие, а имена фаворитов чартовой гонки подчас сменялись в режиме калейдоскопа, по прошествии лет часто становится бесценными артефактами поп- и рок-истории.

Многие группы и музыканты «со стажем» сейчас чаще заняты порой именно сбором старых архивов, чем актуальным музыкальным творчеством. Знаменитая группа Roxy Music в последнее время тоже «бережно собирает наследие прошлого», из которого состоит их «блестящая и блистательная», по выражаению одной британской газеты, история, и с таким определением вряд ли стоит спорить.

Яркой жемчужной этой истории остается Pyjamarama, один из главных ранних хитов Roxy Music начала 70-х годов прошлого века. Теперь музыканты обнародовали «полную историю» появления этой песни, когда она существовала еще «в максимально скромном виде», а фронтмент Брайан Ферри записывал ее на магнитофон под акустическую гитару в уединенном загородном доме. Ранее эта запись была неизвестна, но спустя более полувека ее наконец можно услышать благодаря «архивариусным» стараниям музыкантов.

Roxy Music продолжают «трепетно открывать» свои архивы начала 1970-х. Только что группа опубликовала ранее не издававшееся демо той самой Pyjamarama, и оно войдет в расширенное переиздание второго альбома For Your Pleasure, изначально вышедшего в 1973 году. В переиздании исторического альбома запись получила название «Pyjamarama – guitar & vocal» и считается самой ранней из известных версий песни. Как указывают обозреватели, «здесь практически нет ничего от роскошного арт-рокового звучания Roxy Music — только голос Брайана Ферри и акустическая гитара».

При этом, как рассказывают участники группы, у демо есть еще одна любопытная деталь: именно Pyjamarama, по словам Ферри, стала первой песней, которую он написал на гитаре. Материал появился во время короткого уединения музыканта в загородном доме в местечке Дербишир-Дейлс. Анналы описывают теперь этот сюжет так: «На фоне напряженных гастролей Roxy Music Ферри на несколько дней отправился в отдаленный коттедж, взяв с собой клавишные, гитару, усилитель, магнитофоны и все необходимое для работы над песнями будущего альбома For Your Pleasure».

Гитарист Фил Манзанера позже вспоминал, как помог Ферри «освоиться с инструментом». Он показал ему на гитаре специальный открытый строй, благодаря которому аккорды можно было играть буквально одним пальцем и «этого оказалось достаточно, чтобы Ферри придумал основу будущей Pyjamarama».

Тем не менее в оригинальный треклист For Your Pieasure песня не вошла, а была выпущена отдельным синглом в марте 1973 года и добралась до 10-го места британского хит-парада, став при этом одной из самых узнаваемых вещей «золотой эпохи» Roxy Music.

Как отмечает британская музыкальная пресса, одним архивным сюрпризом группа, однако, не ограничилась. Roxy Music также показали восстановленное выступление с песней Pyjamarama на главной музыкальной телепередаче того времени Top of the Pops в марте 1973 года. Запись при этом в архиве BBC не сохранилась, но десятилетия спустя ее обнаружили в коллекции диско-диджея Роджера Хилла. Обозреватели умиляются: «Иногда история телевидения действительно сохраняется буквально на случайно уцелевшей кассете».

Все это, как пишут репортеры, станет частью масштабного переиздания «исторического альбома» For Your Pleasure, которое выйдет 6 ноября в формате Super Deluxe Edition и «растянется» на три CD и одно DVD с демозаписями, репетициями, студийными ауттейками, сессиями на BBC, инструментальными версиями и архивными концертными и телевизионными съемками 1972–1973 годов.

В издание также войдут ранние наброски песен Do The Strand, Beauty Queen, Editions Of You и In Every Dream Home a Heartache, а также записи с участием Брайана Ино. Для рок-историков особенно значим тот факт, что For Your Pleasure стал последним студийным альбомом Roxy Music, записанным с Ино в качестве полноценного участника группы.

Оригинальная пластинка For Your Pleasure вышла в марте 1973-го и стала одним из альбомов, благодаря которым Roxy Music, как оценивают критики, «окончательно превратили смесь глэма, электроники, поп-музыки и авангарда в собственный отдельный мир».

Репортеры в свою очередь подхватывают: «Теперь можно услышать, с чего этот мир начинался: без блеска, синтезаторов и сценических костюмов — просто Брайан Ферри, гитара и будущий хит на магнитной пленке».