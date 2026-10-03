Умерла основательница хореографического ансамбля "Хорошки"

На 91‑м году жизни ушла из жизни Валентина Ивановна Гаевая — народная артистка Беларуси, известный хореограф. О её кончине проинформировала пресс‑служба Министерства культуры республики.

Согласно сообщению ведомства, Валентина Гаевая скончалась 3 октября 2026 года в возрасте 90 лет. Она была основательницей Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки», лауреатом Государственной премии Республики Беларусь, кавалером орденов Франциска Скорины и Дружбы народов.

Валентина Ивановна окончила Ленинградскую Высшую профсоюзную школу ВЦСПС в 1965 году. С января 1974 года она возглавляла ансамбль «Хорошки» в качестве художественного руководителя и главного балетмейстера.

В Минкультуры подчеркнули, что более пятидесяти лет творческая деятельность Гаевой была посвящена изучению, переосмыслению, возрождению и популяризации белорусского культурного наследия. Коллектив министерства выразил искренние соболезнования родным и близким покойной.