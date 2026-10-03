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Культура 1879

Умерла основательница хореографического ансамбля "Хорошки"

Умерла основательница белорусского хореографического ансамбля "Хорошки" Гаевая

Умерла основательница белорусского хореографического ансамбля "Хорошки" Гаевая

На 91‑м году жизни ушла из жизни Валентина Ивановна Гаевая — народная артистка Беларуси, известный хореограф. О её кончине проинформировала пресс‑служба Министерства культуры республики.

Согласно сообщению ведомства, Валентина Гаевая скончалась 3 октября 2026 года в возрасте 90 лет. Она была основательницей Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки», лауреатом Государственной премии Республики Беларусь, кавалером орденов Франциска Скорины и Дружбы народов.

Валентина Ивановна окончила Ленинградскую Высшую профсоюзную школу ВЦСПС в 1965 году. С января 1974 года она возглавляла ансамбль «Хорошки» в качестве художественного руководителя и главного балетмейстера.

В Минкультуры подчеркнули, что более пятидесяти лет творческая деятельность Гаевой была посвящена изучению, переосмыслению, возрождению и популяризации белорусского культурного наследия. Коллектив министерства выразил искренние соболезнования родным и близким покойной.

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Автор:
Министерство культуры

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