В «доме-комоде» Чехова на Кудринской отмечают 140-летие рассказа «Детвора»

Тем не менее по выбору педагогов, решивших не сужать Вселенную Чехова до «Мальчиков», «Ионыча» и «Хамелеона», учащиеся знакомятся и с этим шедевром, созданным и напечатанным Антоном Павловичем 140 лет назад — в 1886 году.

Рассказ «Детвора» считается хрестоматийным, хотя его и нет в перечне произведений, включенных в федеральные образовательные программы, также он не обнаруживается в утвержденных Минпросвещения рекомендациях для внеклассного чтения.

Сложно себе представить выставку, тем более межмузейную, посвященную одному, пусть и гениальному художественному тексту. Но ГМИРЛИ им. В.И. Даля, привлекая экспонаты из музея-заповедника Мелихово и ряд копийных материалов РГАЛИ и «Ленинки», на самом деле ставит значительно более широкую задачу.

Поэтому название проекта «"Детвора" А.П. Чехова», под который со 2 октября отвели выставочное пространство «дома-комода» Антона Павловича на Садовой-Кудринской, нужно было делать без вторых внутренних кавычек.

Фото: Иван Волосюк

Создатели выставки постарались отразить тему взросления в творчестве классика целиком, а не только одно или все его условно «детские» произведения, тем более что от детлита как жанра писатель всячески открещивался.

И здесь еще нужно задуматься, как в свете гиперкорректной опеки подрастающего поколения от мыслимых форм вреда в будущем может быть истолковано приобщение детишек к «азартным играм» — русскому лото - хорошая педагогия, ничего сказать.

Но «Каштанку», «Ваньку», рассказы «Спать хочется», «Дома», дай Бог, никогда не «отменят» по воспитательным причинам.

Фото: Иван Волосюк

Поэтому не утратят своего общечеловеческого значения представленные на выставке иллюстрации и прижизненные издания произведений. Особого внимания здесь заслуживают книжка о драматических похождениях собачки из собрания Демьяна Бедного, тоненькая версия «Детворы», вышедшая в «Дешевой библиотеке» Суворина, а также журнал «Детский отдых», показывающий, насколько тщательно на рубеже позапрошлого и прошлого столетий подходили к художественному оформлению периодики для семейного чтения).

Фото: Иван Волосюк

Также представлена галерея подлинных и копийных портретов прототипов героев «детских рассказов» Чехова - брата и сестры Антона Павловича, а также Саши и Сережи Кисилевых - маленьких обитателей усадьбы Бабкино, где Чеховы гостили три лета подряд, с 1885 по 1887 год.

Бабкино утрачено безвозвратно, но свет от этой погасшей звезды дошел до нас в виде созданного Михаилом Павловичем Чеховым в 1934 году макета. Задерживаемся на секунду возле «игрушечной» модели исчезнувшей реальности, чтобы разобраться: вот господский дом, а вот - флигель, где жили Чеховы, соседями которых был ...Левитан!

Фото: Иван Волосюк

Личными вещами классика выставка не богата, есть только «пузырек аптечный, принадлежавший А.П. Чехову. Москва, 1890-е. Стекло бесцветное, пробка, печать». Зато имеются: очаровательный чайный детский сервиз конца XIX века, собственно бочонки лото и «царские» монеты. Причем музейщики заморочились и представили не самые распространённые николаевские рубли, как часто делается при предметном иллюстрировании, а серебро, отчеканенное при Александре III, то есть соответствующее дате написания чеховского шедевра.