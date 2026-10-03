Земляки почтили память Михаила Щукина: сегодня писателю могло бы исполниться 73 года

В Новосибирске сегодня почтили память писателя, экс-главного редактора «Сибирских огней» Михаила Щукина. 3 октября ему могло бы исполниться 73 года.

Земляки Щукина, при жизни удостоившегося звания патриарха сибирской литературы, напомнили, что в этом году на могиле Михаила Николаевича появился новый памятник. Частью художественного оформления надгробия выступили гранитные «тома» главных произведений: "Конокрад", "Морок", "Ямщина" и "Имя для сына" (роман получивший широкую известность после публикации в советской «Роман-газете»).

«Наследие Михаила Щукина живет и после его ухода», - убеждены коллеги писателя.

Напомним, что смерть Михаила Николаевича стала трагической реальностью 2 февраля 2025 года. Тогда "МК" сообщал, что Щукин задолго до начала СВО, когда сочувствовать Донбассу многие стали, в том числе, на «профессиональной основе», стремился познакомить российского читателя с современными образцами донецкой поэзии и прозы, также под его руководством редакция собирала гуманитарку для сибиряков - участников специальной военной операции.