Машков рассказал о влиянии искусства на мозг

Художественный руководитель театра «Современник», народный артист России Владимир Машков во время сбора труппы озвучил итоги исследования Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского. По его словам, в ходе исследования специалисты изучили влияние искусства на мозг и когнитивный ресурс человека, передаёт «Российская газета».

«Мы постоянно находимся в творческом ритме. Поэтому врачи рекомендуют даже пассивное посещение театров. Это даёт развитие воображению и высокий когнитивный резерв», — подчеркнул Машков.

В исследовании приняли участие 300 человек. Группу составили сто артистов разных возрастов из Театра Табакова, Школы Табакова и «Современника». Также в проект вошли сто медицинских и научных работников со студентами. Третью группу образовали сто человек разных профессий. Участники прошли электроэнцефалографию, магнитно-резонансную томографию и когнитивные тесты. Специалисты изучили гиппокамп. Эта структура мозга ежедневно формирует новые нейронные связи. Исследование показало, что у артистов гиппокамп на 8–10% больше, чем у контрольной группы. Темп уменьшения этой зоны мозга с возрастом у актёров менее выражен. Всё это указывает на высокий когнитивный резерв и устойчивость к нарушениям.

Гиппокамп особенно уязвим при старении или развитии когнитивных нарушений. Владимир Машков пояснил функцию этой зоны. Правая доля гиппокампа выступает генератором идей. Левая доля выполняет функцию исполнителя. Обе доли работают синхронно. Они собирают информацию здесь и сейчас. Затем мозг отправляет часть данных в долговременную память, а остальное отбрасывает.

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