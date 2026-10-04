Сверху вниз: почему Юлия Меньшова ушла с телевидения

Хочу написать о Юлии Меньшовой. Которой сейчас нет в телевизоре. Но была же, и еще совсем недавно. Ее телевизионный путь — другим наука. Или никому, ведь всё индивидуально.

В 90-е это была суперведущая. Прима нашего телевизора. Практически лучшая из лучших. Программа «Я сама» гремела по стране. Вела ее такая красивая (очень красивая!), высокая, ноги до… (ну да, до того самого). Не это главное! Ум этой девушки был бесподобен. Талант налицо, да и на лице. В общем, ведущая оказалась такой замечательной, глаз не оторвешь. Ее звали Юлия Меньшова. Так она звездила все 90-е и была чудо как хороша. Тогда же ее знаменитейших родителей, Владимира Меньшова и Веру Алентову, так и называли: это мама и папа нашей Юлечки. То есть она в этом великолепном семействе, по мнению большинства (ох уж мне это большинство!), была номером один, вот так.

Шли годы… Юлия вдруг решила пойти вслед за своими папой и мамой, то есть ушла в кино, в театр. А жаль. Хорошей артистки из нее все-таки не получилось, не вышло. Но это ее право, ее выбор.

И вот она вернулась обратно на ТВ, сколько уж лет прошло. Стала соведущей программы «Сегодня вечером» на Первом. Но здесь уже вдруг оказалась будто на подпевках, на разогреве, потому как там солировал другой человек, замечательный, и вы его знаете.

Затем Юля ушла оттуда, поняв, что уже не справляется. Ей выделили другую программу, отдали время и место для проекта «Наедине со всеми». Ну казалось бы, уже никто не мешает, только она и пришедший к ней какой-либо известный, знаменитый персонаж, один на один. Но и здесь Юлия не открыла Америку, не сказала нового слова в жанре интервью, а однажды даже чувствовала себя очень неловко, когда ее гостьей оказалась Людмила Максакова, ну вы помните.

В общем-то всё. Когда-то звездная ведущая закончила слишком банально. Так бывает сплошь и рядом. Исключения лишь подтверждают правило. Да, если бы не всем известные форс-мажорные обстоятельства, к примеру, Владимир Познер вел бы свою именную передачу до сих пор и, уверен, был бы прекрасен в свои 92 года. Но других Познеров у меня для вас нет. Юлия Меньшова совсем не Познер. Вот она была и нет. Ушла в Интернет. С концами, насовсем. И теперь она только дочь своих знаменитых прекрасных родителей. Давайте все-таки пожелаем ей удачи.