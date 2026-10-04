Умер известный российский бард Александр Костромин

Художественный руководитель Московского центра авторской песни Александр Костромин скончался в возрасте 75 лет. Об этом ТАСС сообщила вдова музыканта.

«Александр скончался 3 октября в 19:20», — сказала супруга артиста.

Причины смерти пока не называют. Вдова подтвердила эту новость журналистам.

Александр Николаевич Костромин родился 13 сентября 1951 года. В 1975 году он окончил почвоведческий факультет Московского государственного университета. После вуза работал по специальности. Еще во время учебы мужчина стал лидером университетского клуба самодеятельной песни. Он был гитаристом, аккомпаниатором и педагогом. Много лет сотрудничал с известным бардом Александром Городницким. Также он выступил редактором и составителем десятков сборников авторской песни. В их число вошли произведения Юрия Визбора и Александра Галича.

Долгие годы артист занимал должность художественного руководителя Московского центра авторской песни. Он внёс значительный вклад в сохранение и развитие жанра авторской песни в России.

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