В смерти Есенина косвенно виноваты США: что говорила Айседора Дункан о поэте — «жертве сухого закона»

3 октября исполнился 131 год со дня рождения Есенина – «МК» к этой дате обстоятельно разбирает американское турне классика русской поэзии. И первое, что бросилось нашему корреспонденту в глаза при штудировании многотомной «Летописи жизни и творчества С.А. Есенина», подготовленной Есенинской группой ИМЛИ РАН — это многочисленные заявления современников о том, что Есенин стал жертвой суррогатного алкоголя, продаваемого в Америке в период «сухого закона».

Цитата из признания Айседоры Дункан, что «некоторые из спиртных напитков, которые я здесь (в США) пила, могли бы убить слона» мы уже приводили. Но есть ряд других задокументированных свидетельств (включая анонимные, бульварно-газетные) - Есенин «спился в Америке», ибо «покупал самогонное виски в каждом городе и на пароходе, на котором они плыли в Европу», причем от него гений из Советской России не «приливы поэтического вдохновения» ощущал, а «начинал ломать стулья и колотить свою супругу».

Мало того, Дункан в открытом письме в The New York Herald называла мужа одной из жертв бушевавших в Штатах запретов:

- У него «случилось заражение крови (сепсис?), вызванное употреблением подпольного виски в Америке, — о чем у меня есть документ, выданный знаменитым врачом из Нью-Йорка, который лечил Есенина во время нескольких подобных обострений в этом городе и который предупреждал меня о необходимости в случае рецидивов немедленно вызывать врача.

Опрошенный «Московским комсомольцем» психиатр-нарколог Сергей Золотилов заверил, что попадание ядовитых суррогатов в организм, и без того ослабленный «обычным» алкоголем, мог привести к сильнейшей интоксикации. Как результат – на Родину поэт вернулся «еще более сломленным и подверженным депрессии».

«В год своей гибели Есенин понимал, что с ним происходит. Он кричал о помощи в своих произведениях, но никто его не услышал. Окажись рядом медик-специалист – и трагический финал мог бы быть отсрочен», - уверен доктор.