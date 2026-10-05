Булгакова вырвали из лап цербера: суд подтвердил истечение авторских прав на его произведения

Режиссер театра Константин Богомолов и президент Евразийского патентного ведомства Григорий Ивлиев 5 октября объявили в Москве о победе над «так называемыми наследниками Булгакова» в лице Сергея и Дарьи Шиловских (внуков третьей жены классика). Формальным поводом для обсуждения проблемы злоупотребления авторскими правами со стороны потомков Булгакова стало 100-летие первой постановки «Дней Турбиных» на сцене Московского художественного театра.

И здесь важно понимать, что Богомолов выступил в свое время инициатором процесса оценки законности копирайта Шиловских на тексты Михаила Афанасьевича, включая роман «Мастер и Маргарита». Оказавшись в поле зрения Владимира Путина после исторического заседания Совета при Президенте по культуре от 25 марта 2025 года, данная проблема очень быстро была разрешена — права на наследие Булгакова в России официально перешли в общественное достояние.

«Мы имеем уже три судебных решения, подтверждающих, что срок охраны авторских прав на Булгакова истек», — заявил как о свершившемся факте Ивлиев. В свою очередь Богомолов признал, что театры стремятся ставить Булгакова, потому что он популярен у молодежи и поскольку наличие имени Михаила Афанасьевича на афише означает неизменное внимание зрителей. «Не буду скрывать, что Булгаков был одним из самых проблемных авторов для театрального и кинопространства. Сколько постановок состоялось — столько же и не состоялось, сколько режиссеров и худруков театров заходили на эту территорию — столько же сталкивались с непреодолимыми препятствиями, связанными с людьми, которые в течение долгих лет презентовали себя как обладатели прав. С ними заключали бесконечные договоры; я лично наблюдал, как Олег Табаков вел долгую войну по поводу денег», — раскрыл подоплеку разбирательств Богомолов.

Назвав запросы внуков Елены Сергеевны «огромными», а их требования к постановкам «неадекватными», Константин Юрьевич раскрыл, что «сам несколько лет назад пытался зайти на «Мастера и Маргариту», была сделана инсценировка, с огромным уважением к Булгакову. Мы готовы были прописать в договоре, что никаких изменений (изначального текста) не будет, но наследники не унимались», предлагая прописать еще и безумные штрафы на случай, если спектакль им не придется по вкусу.

«Иногда наследники выступают не в качестве операторов и умных хранителей великих произведений, а в роли церберов, считающих себя вправе определять, что бы понравилось, а что не понравилось автору, которого давно с нами нет», — заявил Богомолов, уточнив, что решил «не штурмовать замок», а пойти, как стало ясно в итоге, другим путем.

«В какой-то момент пришла мысль обратиться к Союзу писателей России и к Владимиру Ростиславовичу Мединскому с тем, чтобы СПР провел юридическую проверку. Я счастлив, что теперь мы можем приступать к работе. Российские театры вступают в новую реальность взаимоотношений с Булгаковым благодаря тому, что произошло», — поделился оптимистическим настроем Богомолов.

Не будем передавать здесь все юридические тонкости, а заметим лишь, что решение по наследному копирайту Шиловских, по словам Ивлиева, станет прецедентным и откроет путь к разрешению аналогичных спорных ситуаций, когда, например, ныне живущие за рубежом потомки препятствуют выходу книг предков-писателей в России. (Ярчайший пример здесь — позиция дочери Юрия Трифонова, долгие годы не дававшей согласие на переиздания книг отца.)

«Никто не предлагает лишать кого-то авторских прав. Но мы должны иметь некую страховку от ситуаций, когда наследники начинают рассматривать не ими написанные произведения в качестве источника неадекватного обогащения. Нужно исходить из понимания, что если им досталось что-то великое, принадлежит оно не только им, а обществу и культуре», — резонно полагает Константин Богомолов. Во многом эти слова — выражение мнения значительной части профессионального сообщества.