Как Лещенко стал мошеннком: Вахтанговский стендап идет в караоке

Вахтанговский театр вступил на скользкий для себя путь стендапа — кому-то это покажется непристойным для репутации Академического театра. Но если вспомнить историю, то можно быть уверенным, что модный жанр для вахтанговцев — раз плюнуть: здесь с самого основания театра (а ему 105 лет) с юмором всегда дело обстояло хорошо. Что и доказывает первый стендап-опыт, который представили в Арт-кафе молодые артисты. Называется «Вы поете великолепно». Режиссер — Ася Домская.

Театр Вахтангова с юмором давно на «ты». Много лет он славился своими искрометными капустниками в театральной Москве. Но время меняет формы, и теперь стендап диктует свои правила. На этой почве сошлись две актрисы, Ася Домская и Анна Антонова, и сочинили спектакль «Вы поете великолепно».

Кто поет — вопрос. Ответ — Анна Антонова. В сообщниках с ней Василий Серегин, который только второй сезон работает в труппе, но уже успел заметно проявить себя. Сочиняли вместе с режиссером Домской, литературно одаренной. Тема не нова — невидимая публике сторона яркой актерской профессии и жизнь самой актрисы, которая вдруг решает, что надо уехать! «Далеко-далеко!» Вообще-то у нее все в порядке, все как всегда… ну просто он не звонит несколько дней. «Похлопайте, если у вас тоже такое было», — просит она с эстрады.

Уехать, убежать подальше от себя и поближе к альтернативной Ане Антоновой. А точнее, в караоке-клуб в каком-то там Пыхтине. Потому что уехать — «это не про расстояние, это про состояние».

Словом, то ли артистка Антонова, то ли ее героиня решила сменить точку, с которой и посмотрит на свою жизнь. Этот взгляд оказался ироничным, музыкальным, с обязательным использованием всех составляющих стендапа. Узнаваемость упомянутых персон и болевых точек действительности, общение с публикой — легкое, игриво-непринужденное, монолог с вопросами к самой себе и попыткой найти ответы на них. И, конечно же, с паузами, заполненными хитами, на которых выросли разные поколения россиян.

А поет Антонова замечательно: это можно слышать и в репертуарных спектаклях — «Евгении Онегине» (сцена именин Ольги), «Между Строк» или «Говори со мной». Последний, увы, не идет, а стоил того, чтобы посмотреть его и оценить драйвовое пение и Антоновой, и других актрис. Но что лить слезы по тому, чего нет, когда вот она — премьера в Арт-кафе, где лишний раз убеждаешься, что Антонова — яркая, острохарактерная актриса — может быть трогательной, как маленькая девочка, но еще опасается драмы.

— Просыпаешься дома без будильника, выходной, никуда спешить не надо, за окном погода прекрасная, солнышко светит, занавесочка колышется, и ты думаешь — боже мой, как хорошо, сейчас мама придет, приготовит какие-нибудь вкусные блинчики, а потом понимаешь, что мама — это ты… А также — жена, дочь, сантехник, чинильщик и всё-всё.

К чести авторов и исполнителей спектакля стоит заметить, что тема о непростой изнанке актерской жизни, о которой любят кокетливо поныть актеры, настойчиво не педалируется. У некоторых профессий не только изнанка, но и фасад куда тяжелее. Так что здесь рефлексиям актриса и режиссер предпочитают юмор и иронию. Тут так кстати раздастся звонок и приятный мужской голос с до боли знакомыми интонациями попросит Антонову как коллега коллегу перекинуть ему на счет каких-то пятьдесят тысяч.

— Сейчас, Лев Валерьянович, конечно, Лев Валерьянович, непременно, Лев Валерьянович, — отвечает актриса невидимому мошеннику, работающему под Льва Лещенко, голос которого блистательно пародирует Василий Серегин.

Этот парень, совсем недавно принятый в труппу, сам пишет комические стишата, хотя в спектакле они не звучат, но обаятельно поет и двигается в танце с Антоновой. У него в стендап-караоке несколько ролей (от незаметного официанта до говорливого таксиста), с которыми он замечательно справляется.

В вахтанговском стендап-караоке окажется не только Лещенко.

— Вы не думайте, что я одна такая! У нас есть целая группировка караоке-любителей! И спрашиваю я однажды одного из группировки: «Саш, Олешко, вот я — понятно, а ты зачем ходишь в караоке?» И он, не задумавшись, «хожу душу отвести» — отвечает. Ну класс, я тоже люблю водить душу туда, где она еще не была, и знакомить ее с теми, с кем она не знакома. В конце концов, я актриса и мне важно пополнять свой актерский сундучок.

А еще здесь Маковецкий Сергей Васильевич, которому Антонова собирается позвонить: «У него чтецкий вечер по Чехову, то, что надо!»

Публика смеется, караоке, как и положено, заводит песнями, публика участвует, отвечая на шутки на грани («ансамбль народных инструментов отстал от поезда. Да и х…ор с ним»). Но в финале Арт-кафе уйдет не то чтобы в тишину, полную сомнений стендаперши Антоновой, но притихнет.

— Мы все предназначены друг другу, — как-то спокойно, без привычного завода скажет актриса. — Все наши встречи, объятия, поцелуи, расставания, наши разговоры и молчание, наши чувства и наше равнодушие. Мы родились уже посвященными друг другу, как стихи и песни. Так приятно думать, что ты — чья-то песня. Даже если он ее послушает немного, а потом перестанет.