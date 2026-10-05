Константин Богомолов назвал потомков жены Булгакова Сергея и Дарью Шиловских «так называемыми наследниками»

Специальным гостем события стали театральный режиссер Константин Богомолов и президент Евразийского патентного ведомства Григорий Ивлиев, с именами которых связан процесс пересмотра законности прав Шиловских на наследие писателя, завершившийся переходом прав на произведения Михаила Афанасьевича, включая роман «Мастер и Маргарита», в общественное достояние.

«Не буду скрывать, что Булгаков был одним из самых проблемных авторов с точки зрения театра и кино. Сколько театральных постановок состоялось - столько же и не состоялось. Я сам наблюдал, как Олег Табаков вел долгую войну (с бывшими правообладателями) из-за денег - многие коллеги сталкивались с так называемыми наследниками», - рассказал Богомолов.

Константин Юрьевич заявил, что Сергей Шиловский, внук третьей супруги классика, ограничивал творческое обращение к текстам Булгакова «огромными запросами и совершенно неадекватными требованиями». Богомолов сравнил Сергея и Дарью Шиловских с «церберами», усевшимися на гениальных текстах. Формулировку «так называемые наследники» подтвердил также Ивлиев.

«Мы имеем уже три судебных решения, подтверждающих, что срок охраны авторских прав на Булгакова истек. Это будет прецедентное решение», - констатировал эксперт.