Народному художнику СССР Александру Шилову исполнилось 83 года

6 октября отмечает день рождения выдающийся живописец, народный художник СССР, академик РАХ, Герой труда РФ Александр Шилов. «МК» с Александром Максовичем связывает многолетняя дружба: мы пристально отслеживаем его плодотворную творческую деятельность, венцом которой становятся регулярные передачи картин и графических работ в дар государству. По состоянию на 2026 год стране подарено две тысячи произведений живописи и графики.

Расположенная у стен Кремля Галерея Александра Шилова всегда будет местом притяжения для ценителей искусства — в первую очередь потому, что в своих главных работах художник запечатлел выдающихся сограждан: ветеранов ВОВ, артистов-фронтовиков (Евгения Матвеева, Виктора Розова, Владимира Этуша), разведчиков и контрразведчиков, священнослужителей, деятелей культуры. Примечательно, что с первых месяцев СВО Шилов создает серию портретов новых Героев Отечества, разыскивая бойцов прежде всего в военных госпиталях. Харон Хадаев, Дмитрий Титов, Лев Макеев, Сергей Михеев, Андрей Кузовлев, Иван Воробьев — вот только некоторые имена воинов спецоперации, образы которых воплотил в красках Александр Максович.

На долю Шилова выпало родиться в Москве в переломном фронтовом году, перенести все тяготы послевоенного детства, узнать, что такое тяжкий труд, в юности и неуклонно стремиться к заветной цели. Благо великие мастера минувшей эпохи — Александр Лактионов, Борис Щербаков и другие — обратили внимание на одаренного юношу. Вчитываясь в биографию Шилова, понимаешь, что сама судьба была к нему благосклонна. А настоящей вехой для него стало поступление в Московский государственный художественный институт имени В.И.Сурикова, где молодому живописцу привили верность идеалам реалистического искусства. 1976 год — принят в Союз художников СССР. 1977 год — стал лауреатом премии Ленинского комсомола. 1978-й — персональные выставки в Доме работников искусств в Москве. 1980-й — присвоено звание «Заслуженный художник РСФСР». 1981-й — «Народный художник РСФСР», 1985-й — «Народный художник СССР». Выставки по всему миру. Ордена, медали, правительственные знаки отличия. И за всем этим стоит немыслимая работоспособность и трудолюбие, недаром же к 80-летию указом президента России Владимира Путина Александру Шилову присвоено звание Герой труда Российской Федерации.

Крепкого здоровья Вам, Мастер, вдохновения и новых успехов.