«Роскошь Голливуда» Фреда с Джинджер: Сабрину Карпентер понесло в ретро

Представьте: Инстасамку взяли на роль Валентины Толкуновой в ностальгическое кино. Что-то похожее случилось в Голливуде. Там, правда, используют термины, которые в названном случае в голову могут и не прийти. Журнал Variety, например, пишет: «Голливуд захотел вернуть свою старую роскошь — и, похоже, первым делом позвонил Сабрине Карпентер».

То есть, если хочется «роскоши», то первым делом у них вспоминается мисс Карпентер, которую в Америке порой чтут трепетнее, чем даже Тейлор Свифт, а Мадонна именно с ней устроила грандиозный коллаб в апреле на самом главном американском фестивале Coachella – и Свифт, и Charli XCX на MTV VMA были уже позже…

Как пишут голливудские издания, Сабрина Карпентер «меняет Espresso (свой знаменитый хит, - прим. «МК») на Фреда Астера». Сообщается, что поп-звезда и актриса получила «одну из самых крупных киноролей в своей карьере» и сыграет легендарную Джинджер Роджерс в голливудском байопике, где самого Астера воплотит Том Холланд.

Фред Астер и Джинджер Роджерс, легендарный и титулованный дуэт, в 1930-е - 40-е годы воплощали «золотой век Голивуда», придумав собственный стиль хореографии – сочетание классического балета, бального танца и степа. Артисты снялись в десяти фильмах, «перевернув жанр музыкальной комедии».

Об итальянских имитаторах голливудских звезд в 1986 году была снята комедийная драма «Джинджер и Фред». Теперь за дело взялся и сам Голливуд, «альма-матер» культовых звезд.

Согласно новостям с калифорнийских кинохолмов, Сабрина Карпентер присоединилась к «пока безымянному» байопику про Фреда Астера, где сыграет Джинджер Роджерс — «одну из главных звезд золотой эпохи Голливуда и знаменитую партнершу Астера». Помимо Тома Холланда в роли самого Астера, в фильм приглашена Маргарет Куолли на роль его старшей сестры и первой танцевальной партнерши Адель Астер.

Кинокритики при этом отмечают, что «кастинг Карпентер выглядит почти слишком логичным - ее нынешний образ и без того постоянно играет с эстетикой старого Голливуда, пин-апом и классическим шоу-бизнесом».

Однако, как указывают наблюдатели, «Джинджер Роджерс — это далеко не только и не просто красивые платья». Вместе с Астером она создала один из самых знаменитых экранных дуэтов в истории кино, снявшись с ним в «Цилиндре» (1935), «Времени свинга» (1936), «Парочке Баркли с Бродвея (1949) и других музыкальных фильмах. Роджерс получила также свой «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Китти Фойл» (1940).

Режиссером байопика станет Пол Кинг, снявший «Паддингтона» и «Вонку». Сценарий он написал вместе с известным голливудским «сторителлером» (создателем сюжетов) Стивеном Левенсоном по книге Кэтлин Райли The Astaires: Fred & Adele («Астеры: Фред и Адель»). Причем, как отмечается, «фильм, судя по всему, не собирается превращаться исключительно в историю знаменитого дуэта Астера и Роджерс: важное место займет ранняя карьера Фреда вместе с сестрой Адель, с которой он выступал на Бродвее и в лондонском Уест-Энде еще до покорения Голливуда».

В связи с этим, у актрисы Маргарет Куолли будет «особенно необычная задача», поскольку ни одной известной видеозаписи танцующей Адель Астер не сохранилось, и «создателям придется фактически заново представить, как выглядел ее знаменитый сценический дуэт с братом». Режиссер Пол Кинг уже назвал возвращение этой потерянной части истории «одним из главных вызовов фильма».

Том Холланд, напротив, «собирается максимально приблизиться к тому, что сохранилось на пленке». Обозреватели напоминают, что актер начинал карьеру в мюзикле «Билли Элиот» и хочет сам исполнять танцевальные номера без дублеров и по возможности снимать их длинными непрерывными планами — так же, как это делал Фред Астер в своих знаменитых фильмах. Холланд недавно признался, что «возвращение к серьезным танцевальным тренировкам одновременно привело его в восторг и ужас».

Для Сабрины же Карпентер вся эта история станет еще и «большим возвращением в кино в тот момент, когда ее музыкальная карьера находится на максимальных оборотах». Задолго до хитов Espresso и Taste поп-звезда, как напоминают голливудские хроникеры, была актрисой на студии Disney в сериале «Истории Райли», а позже снялась в «Чужой ненависти» (2018), «Короткой истории про длинный путь» (2019) и «Росте Джоди 2» (2022).

При этом, как сообщают хроникеры, «в касте прячется и маленькая поп-культурная рифма: Маргарет Куолли уже снималась у Карпентер в клипе House Tour в 2026 году. Теперь их следующей совместной площадкой станет не музыкальное видео, а большой голливудский байопик».