Умер исполнитель песен Михаила Круга Леонид Телешев

Российский певец, исполнитель песен Михаила Круга Леонид Телёшев скончался в воскресенье, 4 октября, после тяжёлой борьбы с онкологией. Об этом сообщил исполнитель Паскаль (Павел Титов) в своих социальных сетях.

«Сегодня отошёл ко Господу Телешев Леонид Михайлович. Царствие небесное! Помолимся за него!» — написал артист.

Леонид Телешев родился в Улан-Удэ в 1962 году. С юности он дружил с Михаилом Кругом и помог ему с записью альбома «Жиган-лимон». Именно Телешев стал первым слушателем хита «Владимирский централ». После гибели коллеги он помогал его вдове Ирине и записал с ней дуэт «Друзьям». Артист также издал сольный альбом «Я шёл к тебе» и организовывал в Твери фестивали памяти Круга.

В репертуаре музыканта такие известные композиции, как «За глаза твои карие», «Ты одна» и «Дорога домой». Он выступал на «Славянском базаре» и фестивале «Достойная песня». Леонид Телешев был женат на Елене Телешевой. Супруги воспитали троих сыновей — Алексея, Ивана и Михаила.

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