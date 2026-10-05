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Культура 3980

Умер исполнитель песен Михаила Круга Леонид Телешев

Умер близкий друг Михаила Круга Леонид Телешев

Умер близкий друг Михаила Круга Леонид Телешев
Фото6 соцсети Леонида Телешева

Российский певец, исполнитель песен Михаила Круга Леонид Телёшев скончался в воскресенье, 4 октября, после тяжёлой борьбы с онкологией. Об этом сообщил исполнитель Паскаль (Павел Титов) в своих социальных сетях.

«Сегодня отошёл ко Господу Телешев Леонид Михайлович. Царствие небесное! Помолимся за него!» — написал артист.

Леонид Телешев родился в Улан-Удэ в 1962 году. С юности он дружил с Михаилом Кругом и помог ему с записью альбома «Жиган-лимон». Именно Телешев стал первым слушателем хита «Владимирский централ». После гибели коллеги он помогал его вдове Ирине и записал с ней дуэт «Друзьям». Артист также издал сольный альбом «Я шёл к тебе» и организовывал в Твери фестивали памяти Круга.

В репертуаре музыканта такие известные композиции, как «За глаза твои карие», «Ты одна» и «Дорога домой». Он выступал на «Славянском базаре» и фестивале «Достойная песня». Леонид Телешев был женат на Елене Телешевой. Супруги воспитали троих сыновей — Алексея, Ивана и Михаила.

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