Винни Пух, оркестр и «айпад-киды»: смогли ли дети высидеть концерт?

Вместо очередной экранизации Московская филармония предложила свой формат: симфонический оркестр, сказка и голос Станислава Дужникова. Как его восприняли дети, привыкшие к мультикам и телефонам, и что об этом думали их родители — читайте в материале.

Трудно поверить, что Винни Пух с нами уже сто лет. Именно столько минуло с момента публикации первой книги о плюшевом медвежонке. Влияние книги Алана Александра Милна велико настолько, что герой был одинаково любим даже в двух противоборствующих сверхдержавах — СССР и США. В моём детстве на наш рынок уже попали и диснеевские адаптации этой истории, а потому вокруг героя шёл неразрешимый спор: чей мультик лучше? Наш — философский, с магическим голосом Евгения Леонова и ушедшими в народ каламбурами. Их — детский и весёлый, и в чём-то более каноничный: Кристофер Робин у них присутствовал, а у нас пропал. Но годы идут, мультики стареют, и пропасть между ними и современным поколением детей только растёт.

Не знаю, этим ли руководствовалась Московская филармония, решив отпраздновать юбилей Пуха, но она это сделала и не прогадала. Родители, влекомые тёплыми воспоминаниями и словно желающие разделить их с детьми, вели своих чад толпами. Возможно, на моих глазах происходило первое знакомство ребятишек с этой сказкой — получилось ли оно?

Хоть я и неплохо лажу с детьми, опасения были тревожными. Мы не понаслышке знаем о проблеме клипового мышления у взрослых, что уж говорить о тех, кто берётся за телефон чуть ли не с рождения — так называемых «айпад-кидах». Способны ли они удерживать концентрацию внимания на протяжении всего концерта? Ведь это не мультик, где сцены сменяются ежесекундно, чтобы не дать ребёнку заскучать. Здесь классическая музыка, голос чтеца и минимум визуала. Я внимательно следил за реакцией зала — удивительно, но получилось!

В чём же тут дело — может, волшебное влияние академической музыки? Помню, в начальной школе во время занятий по письму учительница включала Шопена: мол, его композиции полезны для интеллектуального развития. Неужели она была права? Нельзя, конечно, забывать про гипнотический голос Станислава Дужникова, читающего сказку: если, не дай бог, наши киноделы когда-нибудь возьмутся за новую адаптацию этой сказки, Станислав Михайлович — тот актёр, которого просто необходимо привлечь, чтобы спасти эту затею. По крайней мере, в моём представлении его голос Винни теперь наравне с леоновским.

Забавно, но в первом акте больше шумели родители, беспокоящиеся о том, не заскучали ли их чада. У них, как и у меня, спокойное и внимательное восприятие детьми классических композиций вызывало удивление. Симфонический оркестр под управлением дирижёра Алексея Рубина исполнил отрывки из произведений Жака Оффенбаха, Игоря Стравинского, Дмитрия Шостаковича, Родиона Щедрина, Бедржиха Сметаны, Валерия Гаврилина, Александра Глазунова и Карена Хачатуряна. Выбранные фрагменты отлично иллюстрировали происходящее в сказке, знакомя детей с творчеством композиторов. Отрадно думать, что спустя годы ребята будут открывать для себя этих авторов и вспомнят, что уже слышали их в этот день.

К слову о воспоминаниях: последняя из прочитанных Дужниковым сказок была о том, что Кристофер взрослеет и скоро перестанет играть с Пухом, но память об их дружбе останется с мальчиком на всю жизнь. Пройдёт много лет, и нынешние дети тоже с теплом вспомнят о том, как родители водили их в филармонию на «сказки с оркестром».

Родители, не всё потеряно! Находите для воспитания время: делайте то, что когда-то делали взрослые для нас. Дети готовы слушать и думать, их жизнь не ограничивается мобильными телефонами — всё в наших руках.