Индийская йога Эдуарда Сагалаева: неразгаданная тайна «прораба перестройки»

Юбилей Эдуарда Сагалаева, ему было бы 80. Юбилей без именинника, виновника торжества. А на самом деле с ним, конечно, с ним. Только с ним. Четыре года, как его нет, но, поверьте, это очень близкий человек.

Он появился на ТВ, в кадре, в программе «12-й этаж». Тогда была перестройка, самое ее начало, и была такая программа. В студию, на сцену, как на арену, выходил он — молодой, красивый, кудрявый, усатый. Но это внешние данные. А как вел! Вокруг собирались дети, то самое подрастающее поколение, ради которого все это затевалось. Они, до поры молчащие, так хотели высказаться. И Сагалаев это понимал, всем давал слово, не чурался самых разнообразных мнений, наоборот, приветствовал их. Он был и управляющим этого театра, главным режиссером, но и таким же мальчишкой, как они. Он тоже очень хотел высказаться, выразить себя. Время было такое.

Да, мальчик из узбекского Самарканда выучился, оказался в Москве, на телевидении. Название «Взгляд» — это его придумка, никого другого. Следовательно, когда говорят, что папа «Взгляда» Анатолий Лысенко, надо добавить еще — Эдуард Сагалаев. То есть у «Взгляда» на самом деле два отца, и такое бывает.

Его, Сагалаева, можно назвать еще «прорабом перестройки». Да, он упивался этим временем, потому что появилась свобода. А ведь для журналиста, вообще для человека это же самое главное.

Его заметили, он стал подниматься по служебной лестнице. Никогда не был ультра, наоборот, такой умеренный, сдержанный. Не революция, а эволюция, постепенность — так проповедовал он. И не гнал коней, не бежал впереди паровоза. Поступал умно. Поэтому и оказывался во главе Первого канала, который тогда назывался «Останкино», ВГТРК, да и не однажды. Это уже были должности важные, знаковые, ко многому обязывающие. Он же никогда не собирался во власть, хотел заниматься исключительно журналистикой, но время его востребовало туда, наверх.

Потом он стал президентом «ТВ 6» и так хотел сделать там канал своей мечты. Да, развлечение, но качественное, умное, и подальше от политики все-таки. Но у хозяина «ТВ 6» Бориса Березовского на этот счет было другое мнение, совсем другое. Так Сагалаев становился главнокомандующим без армии, английским королем. Продал все свои акции Березовскому и ушел восвояси, на свободу с чистой совестью.

Он действительно всегда был внутренне свободен. Но создавалось впечатление, что он знает больше, чем говорит. Он слишком высоко поднялся, и было много разной информации, которой он обладал. Не мог, да и не хотел кричать во всю ивановскую: «Дайте нам свободу», когда ее, свободы, становилось меньше. Он все равно высказывался, да так, что его пламенные слова в защиту демократии даже вырезали из эфира, так этого боялись.

Как-то он написал статью про себя, которая называлась «Это я, Эдик». Не Эдичка, заметьте, при всем уважении. А еще его за глаза называли «дядя СЭМ» — Сагалаев Эдуард Михайлович. С любовью.

Напоследок он стал мистиком и путешественником. А еще воспринял индийскую йогу как свою, как средство остаться человеком в тех уже сжимающихся тисках бытия. Полюбил Индию до невозможности. Он просто сам каким-то образом стал индусом, самаркандский мальчик из Узбекистана. Путешествовал бесконечно по этой великой потаенной стране, снимал документалку. Ее и показали на Первом ночью, фильм про индийских йогов памяти Эдуарда Сагалаева. Он рассказывает там, что в кафешке, бедной непритязательной индийской кафешке, попросил налить себе чаю. Хозяин одним пальцем протер стакан и налил ему. И как здесь можно побрезговать, понимая, что люди в Индии мнят себя частью природы. Конечно же, Эдуард Михайлович выпил этого чая с большим удовольствием, потому что в чем-то уже стал индийским йогом.

Вот он едет в набитом огромным количеством людей поезде мимо священной реки Ганг. Он такой же, как они, индийцы, так стал на них похож в конце жизни. Безусловно, они принимали его за своего.

Вот такой человек со своей тайной, которую он унес с собой, никому до конца не рассказав. Создавший вместе с единомышленниками новое телевидение, и уж как мог и насколько это было возможно бился за него, никогда не отказывался, не изменял. Человек душевный, и та самая индийская йога ему в помощь. Человек, которого так сейчас не хватает.

Светлая память, Эдуард Михайлович.