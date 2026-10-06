«Комната культуры» выпустила полноформатный альбом: «запечатлен весь путь»

У Жени Трофимова и его группы «Комната культуры» вышел первый полноформатный альбом. Пластинка реализует концепцию самоощущения артиста на данный момент и честно называется «В комнате». На этой неделе - в «прослушке» ЗД.

Женя Трофимов стал открытием последней пятилетки благодаря хиту «Поезда», на который пользователи сети стали активно снимать свои короткие видео. Сначала один, а потом и вместе с группой «Комната Культуры» он довольно быстро добился популярности. Фактически за пять лет рок-герой вырвался в топ-артисты, выпустил несколько синглов (в том числе «Самолеты», вошедший в первый альбом), прежде чем завирусились «Поезда». Потом Трофимов подкрепил успех синглом «Привет», который с музыкальной точки зрения выглядит намного интереснее главного хита, но капризы публики угадать сложно. Ранее в этом году у «Комнаты культуры» вышли синглы «Нравится», «Крайний снег» и «Осень», но они не вошли в альбом.

За короткую пока карьеру Трофимову и его группе удалось выпустить полтора десятка синглов и EP (мини альбом) «Кассета с Тремя Сторонами». В результате активной песенной деятельности и успеху у аудитории, Женю уже называли «открытием года» на музыкальных премиях, так что признание коллег он тоже получил.

В начале этого года с помощью новых технологий подсчета интереса аудитории выяснилось, что Трофимов вошел еще и в тройку самых популярных артистов рунета вместе с Zivert и Бастой. Но, как это часто бывало, популярный артист есть, а диска нет… Вот, наконец, и вышел первый большой (из девяти треков) альбом. По словам Трофимова, в альбоме «запечатлен весь путь «Комнаты культуры», где каждая песня, «как отдельный этап». Периоды эти не расшифровываются, но, похоже, они соответствуют личным ощущениям музыкантов по разным поводам.

С самого начала альбом выглядит, как рефлексия по поводу неожиданно обрушившейся на музыкантов звездной жизни на сцене, отраженной в первой же песне «Комнаты». Артист живет на сцене, словно в замкнутом пространстве своей головы, в которой рождаются строчки и музыка. Он как бы удивляется своему успеху: «Еще ночью казалось, что это мечта, а сегодня ты в тысячном зале».

В центре всей композиции релиза два романтичных медляка. Волком воющая «Луна», наполненная тайнами души «волчонка». Баллада «Колыбельная Печали» -о ночных приключениях под звездами, где «по мостовой с расстегнутым сердцем тихо гуляет печаль». В этом альбоме Женя Трофимов остается верным своей любимой теме любовных отношений, особенно красиво звучащей в песне «В этом городе».

Сами музыканты отдают предпочтение «Колыбельной печали», которую фронтмен считает «интересным и необычным решением для группы». Но слушатели пока кликами голосуют больше за бойкие «Комнаты» и «Полюса».

Лирика у Трофимова в большинстве своем хоть и проста, и местами отражает старые рок-хиты, но подкупает искренностью и душевной чистотой, с отсутствием брани, что в наше время считается даже редкостью. Артист пребывает в вечном диалоге тет-а-тет с «ней», с собой, с явлениями природы или с толпой. Все это упаковано в классический русский рок со звонкими гитарами и драйвом ударных, чтобы и поплакать, и покричать.