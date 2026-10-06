Купленная за копейки картина выставлена на аукцион более чем за миллион долларов

Загадочная картина маслом, купленная всего за 30 долларов на распродаже недвижимости, принесла на аукционе более 1,35 миллиона долларов после того, как было подтверждено, что она принадлежит знаменитой сюрреалистке Гертруде Аберкромби.

По данным аукционного дома Freeman's, выставившего картину на продажу в этом месяце, натюрморт небольшого размера был обнаружен в “темном углу” дома в Мичигане в июле. Эксперт определил, что это были “Раковины олдермена Мерриама” Аберкромби, которые почти 75 лет не выставлялись на всеобщее обозрение.

На картине, завершенной в 1951 году, изображена коллекция из десяти морских ракушек — распространенный мотив, используемый Аберкромби, которую часто называют “королевой богемы” американского искусства. В течение следующих двух лет картина была выставлена на шести персональных выставках художницы, ее стоимость тогда колебалась от 50 до 150 долларов, сообщает CNN.

Но художница так и не продала ее, вместо этого подарив врачу в Каламазу, штат Мичиган, в обмен на медицинские услуги. Затем, после смерти доктора, таинственная картина была передана по наследству, прежде чем в конце концов появилась на июльской распродаже имущества.

Счастливый покупатель, пожелавший остаться неизвестным, описан аукционистом как “давний охотник за музыкальными альбомами и мебелью середины века”. Подробно описывая находку, аукционный дом сообщил, что картина была обнаружена “спрятанной в темном углу коридора, ведущего в гараж, и в тот день ее не заметили все остальные покупатели”.

Увидев подпись (“Аберкромби, 51 год”), едва различимую на темном фоне, покупатель рискнул на 30 долларов. А затем он отправился в художественный музей Милуоки, где проходила выставка Аберкромби. Там, в каталоге выставки, в газетной вырезке 1952 года была опубликована фотография картины рядом с изображенными на ней настоящими раковинами.

Затем охотник за выгодными предложениями отнес произведение искусства в аукционный дом Freeman's, который был одним из спонсоров выставки. Эксперт Abercrombie Сьюзан Вейнингер, профессор истории искусств в Университете Рузвельта, позже подтвердила подлинность работы – она все еще находится в оригинальной раме. Впоследствии картина была очищена художником-реставратором Джулианом Баумгартнером, который в видеоролике, демонстрирующем его работу, описал ее как находящуюся в “идеальном состоянии”, если не считать небольшого количества грязи и потускневшего лака на поверхности.

“Оно было тусклым, лишенным жизни, но теперь, очищенное, отретушированное и заново приукрашенное, оно живое и сияющее”, – сказал он.

Картина была оценена Freeman's в 150 000-250 000 долларов, хотя ставки на торгах намного превысили оценки, установив новый аукционный рекорд для работ Аберкромби. В 2025 году Sotheby's продал еще одну картину Аберкромби, “Послание к милосердию”, за рекордную на тот момент сумму в 1,02 миллиона долларов, что более чем в три раза превысило ее эстимейт.

Художница-самоучка Аберкромби, умершая в 1977 году, была известна своими потусторонними, похожими на сон композициями. Она также была известна тем, что устраивала легендарные салоны у себя дома, в чикагском Гайд-парке, где часто выступали такие звезды джаза, как Диззи Гиллеспи и Чарли Паркер.

Раковины улиток и морские ракушки (наряду с совами, кошками, таинственными дверными проемами и, по ее собственным словам, “простыми вещами, которые немного странные”) были постоянными темами ее работ. Они часто казались потрескавшимися или испещренными дырами на фоне характерных для Аберкромби редких фонов, будь то пустынные пейзажи, залитые лунным светом, или глубокие черные пустоты. В некоторых других ее необычных композициях ракушки располагались рядом с загадочными флагами и костяшками домино или, как в случае с “Женщиной-улиткой” 1967 года, изображали абстрактные женские фигуры.