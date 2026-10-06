Негасимая звезда Ирина Метлицкая: ей могло быть всего 65

Вы помните Ирину Метлицкую? Ну, конечно, помните. Какая красавица! Замечательная актриса. Сейчас ей бы исполнилось 65. Всего лишь. 30 лет назад ее не стало. Такая молодая, такая прекрасная. Сегодня только о ней.

Я ее увидел в фильме «Палач» и обомлел. Смотрел на одном дыхании. Как она там играла! Это трагедия на самом деле: шикарная женщина мстит за изнасилование четырем мужчинам, нанимает киллера. Это святая месть. Но она так становится палачом. И выдающаяся ее игра, где происходит внутреннее перерождение человека, женщины. Там все исходит, получается именно изнутри, и это высший пилотаж.

Такая счастливая и такая талантливая. Муж Сергей Газаров, они познакомились в «Современнике». Двое детей, мальчиков. С такой внешностью, внутренним миром абсолютно ясно было: она — звезда.

Еще был фильм «Куколка», перестроечный, обнаживший все чувства, наэлектризованный. Она там учительница, на таком нерве, на такой безбашенности, отчаянии. Да, и это все она.

Она играла у Виктюка, в лучших его спектаклях. Была его любимой актрисой. Впрочем, таких любимых у Виктюка много, а Метлицкая одна.

Красота требует жертв. Ее будто подстрелили на взлете, на самом пике. Она даже не подавала виду, не отчаивалась, на публике, по крайней мере. Так боролась за жизнь вместе с Сергеем. Есть кадры, последние ее кадры: кинофестиваль «Ника», она на сцене, к ней подсаживаются Александр Абдулов, Олег Янковский, шикарные мужчины. С удовольствием, с радостью говорят ей комплименты, а как же иначе. Они уже влюблены в нее. Она отвечает им ослепительной улыбкой. И вот такой она останется для нас.

Уже тогда она все знала про себя, про свою судьбу, про смерть. И улыбалась этой судьбе, этим шикарным талантливым мужчинам. Звезда с звездою говорит…

…Через несколько месяцев ее не стало. Такой молодой, красивой, блистательной. Что это за судьба, почему? И где тут Бог, он что, не видел насквозь эту женщину? Впрочем… Что же теперь говорить.

Но… Она жива, пока мы будем ее помнить. Она светла и сияет нам, как та звездочка на темном небе. Ирина Метлицкая. Сейчас бы ей исполнилось 65. Только и всего.