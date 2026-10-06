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Культура 2106

Некоторые любят потяжелее: легендарному альбому группы «Кирпичи» исполняется 30 лет

«Кирпичи тяжелы» как музыкальный памятник эпохи

Альбому «Кирпичи тяжелы» в октябре исполняется тридцать лет, и песни с этого релиза из далеких девяностых по-прежнему звучат на каждом концерте группы «Кирпичи». Классика местной альтернативы, в чем сегодня можно даже не сомневаться. Но если эти песни уже стали музыкальными памятниками эпохи, то сами «Кирпичи» изо всех сил стараются не бронзоветь. Иногда это даже получается.

«Кирпичи тяжелы» как музыкальный памятник эпохи
Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

В 1996 году товарное изобилие еще уступало музыкальному. Поп-музыка в России расцветала самыми разными красками, рок активно перезагружался после того, как схлынула его первая волна. В том году вышли альбомы «Сплина» («Коллекционер Оружия»), «Иванушек» («Конечно Он»), «Короля И Шута» («Камнем По Голове»). Татьяна Буланова выдала «Мое Русское Сердце», «Алиса» — акустический Jazz, «Браво» — хитовый «На Перекрестках Весны».

Но «Кирпичи» явно не стремились конкурировать с хедлайнерами того сезона, потому что предложили музыку, которой раньше здесь просто не было. «Кирпичи Тяжелы» — это грязный гитарный звук, но с фанковым грувом, тексты, в которых вроде бы не так много слов (для рэп-кора), но все они по делу, а еще энергия, сбивавшая с ног и смысла. «Двигай, двигай, давай, двигай попой. Прыгай, прыгай, сломай свой стопор», — кричал лидер группы Вася Васин, и устоять было довольно трудно, потому как альбом стал воплощением настоящего молодежного буйства на улицах разбитых фонарей.

Сейчас, несмотря на крики и грохот, «Кирпичи Тяжелы» больше воспринимается как очень романтичная пластинка. В ней отчетливо звучит один из главных музыкальных посылов того времени. «Вот теперь все будет круто. Попса станет посмешищем, а нормальные люди будут слушать нормальную музыку, которая зазвучит здесь в унисон со всем цивилизованным миром». Так многим казалось (по крайней мере, продвинутой молодежи двух столиц), и далеко не все могли предположить, что это сладкая утопия.

Однако вряд ли есть смысл оспаривать реальность, в которой «Кирпичи» вместе со «Сплином» и Tequilajazzz стали главными петербургскими рок-группами из девяностых. Для Васи Васина и Ко оглушительный старт обеспечил весьма специфичную траекторию карьерного полета, который длится до сих пор.

«Кирпичи» из тех групп, что умеют раздражать. Причем и ненавистников, и поклонников. Первые слышат в каждом их новом альбоме откат от ранее заявленной стратегии, вторые слышат то же самое, не очень понимая, почему это происходит. Некоторая неразбериха со звучанием «Кирпичей», возможно, объясняется тем, что у этой группы нет ни принципов, ни четкой стратегии, хотя некоторые релизы очень хочется упрекнуть в холодном расчете.

Как бы там ни было, но дискография «Кирпичей» полна лихих поворотов. На альбоме «Смерть На Рейве» (1999) музыканты нагнали театрального мрака. На «Капиталиzm» (2000) и «Сила Ума» (2002) Васин превращается в идеолога, а «Царский Альбомъ» (2005) как будто написан от лица серьезного поэта, пребывающего в любовной истоме. На Let’s Rock (2004) группа прикидывается старомодной рок-бандой, а «Новые Кирпы Моо Фок» (2011) и «Старческий Маразм» (2021) собраны как некое подобие собственной «Песни года», где к фитам привлечена весьма пестрая компания в диапазоне от Шнура до Padla Bear Outfit в первом случае и от Эрнесто Заткнитесь до Найка Борзова и Билли Новика во втором.

Но если даже в самых спорных музыкальных ситуациях все-таки чувствовалась фига в кармане, то неожиданная декларация г-ном Васиным своих совершенно не рок-н-ролльных взглядов на устройство мира сделала все излишне серьезным. Вынос на публику собственного мировоззренческого иконостаса — личный выбор каждой публичной личности. Но когда это делают все сами из себя независимые рокеры и рэперы, теряется изрядная доля их неформального шарма. Как будто нарядный вольный художник примерил не самые лучшие офисные ботинки.

Впрочем, интересную музыку можно делать в любой обуви, и «Кирпичи» еще намерены вернуться в студию. Не факт, что получится альбом такой же силы, как «Кирпичи тяжелы». Такие пластинки — редкая удача, и за то, что она случилась, «Кирпичи» могут сказать своей музыкальной судьбе merci beaucoup.

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Автор:
Татьяна Буланова Россия

Опубликован в газете "Московский комсомолец" №29867 от 7 октября 2026

Заголовок в газете: Некоторые любят потяжелее

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