Некоторые любят потяжелее: легендарному альбому группы «Кирпичи» исполняется 30 лет

Альбому «Кирпичи тяжелы» в октябре исполняется тридцать лет, и песни с этого релиза из далеких девяностых по-прежнему звучат на каждом концерте группы «Кирпичи». Классика местной альтернативы, в чем сегодня можно даже не сомневаться. Но если эти песни уже стали музыкальными памятниками эпохи, то сами «Кирпичи» изо всех сил стараются не бронзоветь. Иногда это даже получается.

В 1996 году товарное изобилие еще уступало музыкальному. Поп-музыка в России расцветала самыми разными красками, рок активно перезагружался после того, как схлынула его первая волна. В том году вышли альбомы «Сплина» («Коллекционер Оружия»), «Иванушек» («Конечно Он»), «Короля И Шута» («Камнем По Голове»). Татьяна Буланова выдала «Мое Русское Сердце», «Алиса» — акустический Jazz, «Браво» — хитовый «На Перекрестках Весны».

Но «Кирпичи» явно не стремились конкурировать с хедлайнерами того сезона, потому что предложили музыку, которой раньше здесь просто не было. «Кирпичи Тяжелы» — это грязный гитарный звук, но с фанковым грувом, тексты, в которых вроде бы не так много слов (для рэп-кора), но все они по делу, а еще энергия, сбивавшая с ног и смысла. «Двигай, двигай, давай, двигай попой. Прыгай, прыгай, сломай свой стопор», — кричал лидер группы Вася Васин, и устоять было довольно трудно, потому как альбом стал воплощением настоящего молодежного буйства на улицах разбитых фонарей.

Сейчас, несмотря на крики и грохот, «Кирпичи Тяжелы» больше воспринимается как очень романтичная пластинка. В ней отчетливо звучит один из главных музыкальных посылов того времени. «Вот теперь все будет круто. Попса станет посмешищем, а нормальные люди будут слушать нормальную музыку, которая зазвучит здесь в унисон со всем цивилизованным миром». Так многим казалось (по крайней мере, продвинутой молодежи двух столиц), и далеко не все могли предположить, что это сладкая утопия.

Однако вряд ли есть смысл оспаривать реальность, в которой «Кирпичи» вместе со «Сплином» и Tequilajazzz стали главными петербургскими рок-группами из девяностых. Для Васи Васина и Ко оглушительный старт обеспечил весьма специфичную траекторию карьерного полета, который длится до сих пор.

«Кирпичи» из тех групп, что умеют раздражать. Причем и ненавистников, и поклонников. Первые слышат в каждом их новом альбоме откат от ранее заявленной стратегии, вторые слышат то же самое, не очень понимая, почему это происходит. Некоторая неразбериха со звучанием «Кирпичей», возможно, объясняется тем, что у этой группы нет ни принципов, ни четкой стратегии, хотя некоторые релизы очень хочется упрекнуть в холодном расчете.

Как бы там ни было, но дискография «Кирпичей» полна лихих поворотов. На альбоме «Смерть На Рейве» (1999) музыканты нагнали театрального мрака. На «Капиталиzm» (2000) и «Сила Ума» (2002) Васин превращается в идеолога, а «Царский Альбомъ» (2005) как будто написан от лица серьезного поэта, пребывающего в любовной истоме. На Let’s Rock (2004) группа прикидывается старомодной рок-бандой, а «Новые Кирпы Моо Фок» (2011) и «Старческий Маразм» (2021) собраны как некое подобие собственной «Песни года», где к фитам привлечена весьма пестрая компания в диапазоне от Шнура до Padla Bear Outfit в первом случае и от Эрнесто Заткнитесь до Найка Борзова и Билли Новика во втором.

Но если даже в самых спорных музыкальных ситуациях все-таки чувствовалась фига в кармане, то неожиданная декларация г-ном Васиным своих совершенно не рок-н-ролльных взглядов на устройство мира сделала все излишне серьезным. Вынос на публику собственного мировоззренческого иконостаса — личный выбор каждой публичной личности. Но когда это делают все сами из себя независимые рокеры и рэперы, теряется изрядная доля их неформального шарма. Как будто нарядный вольный художник примерил не самые лучшие офисные ботинки.

Впрочем, интересную музыку можно делать в любой обуви, и «Кирпичи» еще намерены вернуться в студию. Не факт, что получится альбом такой же силы, как «Кирпичи тяжелы». Такие пластинки — редкая удача, и за то, что она случилась, «Кирпичи» могут сказать своей музыкальной судьбе merci beaucoup.