Скончался известный писатель и политик

Британский писатель и бывший политик Джеффри Арчер скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщили британские СМИ.

Арчер был автором бестселлеров. Его книги разошлись тиражом более 300 миллионов экземпляров по всему миру. Последний роман «Адам и Ева» должен выйти в этом месяце.

Джеффри Арчер — британский писатель и политик, член Палаты лордов. Он начал карьеру как член Палаты общин от Консервативной партии, позже стал известен как автор политических триллеров и семейных саг.

В 2001 году его осудили за лжесвидетельство. Арчер дал ложные показания в ходе судебного разбирательства по делу о клевете несколькими годами ранее.

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