120-летний юбилей со дня рождения Дмитрия Шостаковича отмечают во всем мире

120 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича отмечается по всему миру серией концертов, фестивалей, лекций, выставок и других культурных событий. Значимость советского композитора в мировой музыкальной культуре, казалось бы, никогда не подвергалось сомнению, в том числе и при жизни Дмитрия Дмитриевича. Однако то, как именно Шостаковича «замечали», как реагировали на его композиторские новации и смысловые дерзости, далеко не всегда выражалось в бурных аплодисментах. Шостаковича ругали, травили, обвиняли, но тут же премировали, хвалили, возвышали. А потом – все по новой: поправляли, учили, требовали раскаяния. И снова обласкивали. Эти «качели» обходились дорого гению, который сегодня занимает место главного классика современной музыки. Творчеству Шостаковича в контексте искусства ХХ и ХХI века был посвящен фестиваль Современная музыка в Нижнем Новгороде.