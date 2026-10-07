Голливуд превратил Цукерберга и Маска в злодеев

Голливуд сместил фокус с иностранных государств на лидеров технологических компаний, сделав их главными антигероями осеннего киносезона. Как сообщает Politico, кинематографисты все чаще обращаются к образам представителей Кремниевой долины, обвиняя их в злоупотреблении властью и технологиями.

В центре внимания оказались Марк Цукерберг, Сэм Альтман, Илон Маск и Элизабет Холмс. Их биографии и деятельность легли в основу нескольких премьер.

Цукерберг стал прототипом одного из персонажей ленты «Социальный расчет». История основательницы Theranos Элизабет Холмс легла в основу фильма «Вы всё видите». Сэму Альтману посвящена картина «Искусственный», а отдельная лента получила название «Маск».

Представители киноиндустрии связывают этот тренд с растущей общественной тревогой. Зрителей беспокоит развитие искусственного интеллекта, влияние социальных сетей и усиление связей владельцев IT-корпораций с американскими властями.

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