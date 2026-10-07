Кей-поп-скандал: Stray Kids после BTS тоже отказались от Grammy

Вот, хотели ж как лучше, а получилось… Премию «Грэмми» разве что не обвинили в «ку-клукс-клановских» наклонностях, хотя некоторые нервозные комментаторы «опасно приблизились» именно к этой черте, критикуя нововведение Академии, которая решила на будущей церемонии 2027 года в начале февраля в Лос-Анджелесе вручить награды в отдельной номинации Best Asian Pop Music Performance («Лучшее азиатское музыкальное исполнение»). Такие там проблемы…

Ситуация стала «драматически» обретать черты скандала, когда «очевидный бойкот» будущей церемонии объявили сами «лучшие азиатские исполнители» - сперва K-pop звезды BTS, а вслед за ними и другие «сердцееды девичьих душ» из Южной Кореи бойз-бэнд Stray Kids.

Обозреватели, пытающиеся сдерживать эмоции ради взвешенного анализа, отмечают, что «именно контекст делает эту историю особенно заметной», после того, когда на днях Stray Kids заявили, что отказываются выставлять свои релизы на рассмотрение Академии, определяющей лонг- и шорт-листы – в том числе будущей номинации.

Еще в июле от участия в Grammy отказались другие «иконы кей-попа» группа BTS, объявив, что не будут подавать свою заявку на церемонию именно из-за появления новой «азиатской» категории. В достаточно резком заявлении группа, как посчитали некоторые комментаторы, «избегая словосочетания «музыкальное гетто», тем не менее, произнесла его «фигурально», «выразив надежду, что музыку будут слушать и ценить независимо от региона и языка». Эти слова и были расценены как «критика решения звукозаписывающей академии».

Теперь свои релизы на рассмотрение в «азиатскую номинацию» отказались подавать и Stray Kids. Обозреватели отмечают: «Пока «Грэмми» готовится впервые вручить награду за Asian Pop, две крупнейшие K-pop-группы мира вообще не собираются участвовать в гонке». Чем не скандаль?

Тем временем новая категория Best Asian Pop Music Performance, как утверждают ее инициаторы, «должна была стать способом дать азиатской поп-музыке больше места на Grammy». Однако, вместо этого, затея превратилась «в один из самых спорных сюжетов вокруг церемонии 2027 года еще до объявления номинантов».

Лейбл JYP Entertainment, владеющий всеми потрохами бойз-бэнда Stray Kids, при этом не объяснил причину решения и официально никак не связал демарш с появлением новой категории – в отличие от BTS. Поэтому, как отмечают дотошные хроникеры, «утверждать, что группа бойкотирует Grammy именно из-за Asian Pop, пока нельзя», хотя именно об этом сейчас все наперебой и судачат.

Стоит заметить, что «региональные номинации» в истории «Грэмми» вовсе не новелла, там давно вручались призы и за мексиканскую музыку, и шире - за латиноамериканскую, и за африканскую... Однако, шум и гам подняли именно корейцы – видимо, как считают некоторые комментаторы, «из-за понимания собственной глобальной значимости, имеющей отнюдь не региональный, а мировой масштаб». Есть подозрение, что просто взыграли апломб и гордыня, а не «благородные чувства справедливости».

Тем временем хроникеры церемонии отмечают, что номинация Best Asian Pop Music Performance «предназначена для поп-музыки, происходящей из азиатских рынков или тесно с ними связанной, включая K-pop, J-pop (японский поп) и C-pop (китайский поп), а одно из условий: в песне должно присутствовать существенное использование одного или нескольких азиатских языков».

Возможно, как рассуждают наблюдатели, именно последний пункт регламента (о языках) и «стал подлинной причиной демарша кей-попов», поскольку ни в каком «существенном использовании азиатских (в данном случае – корейского) языков они замечены не были». Все треки, сотрясающие мировые чарты и стриминги, спродюсированы и спеты на английском языке, а намеки на «праведный гнев» в их заявлениях – «лишь спекуляция и попытка набить цену на чувствительной материи».

Сторонники новой награды считают, что отдельная категория «даст, наконец, азиатским артистам больше шансов на признание в системе Grammy, где K-pop исторически получал куда меньше наград, чем позволял бы предположить его мировой масштаб». Критики, естественно, тут же возражают, «опасаясь противоположного эффекта»: что новая категория, мол, превратится «в удобную отдельную полку, куда можно отправить азиатских артистов вместо того, чтобы рассматривать их наравне с остальными в главных номинациях».

Появились уже и острословы, предлагающие с явно саркастической издевкой создать движение KPLM (K-Pop Lives Matter) – по аналогии с известной, хотя уже и изрядно сдувшейся, левацкой затеей BLM (Black Lives Matter). При этом все, конечно, соглашаются с тем, что именно BTS «свою позицию по этому поводу уже обозначили довольно ясно» - в отличие от «более дипломатичных и велеречивых» Stray Kids, которые, однако, «все равно легли в эту линию», хотя и воздержались от прямой критики Академии, «не объясняя причин отказа».

Несмотря на весь скандал, сама звукозаписывающая Академия, ведающая премией Grammy, от новой категории отказываться не собирается. Глава организации Харви Мейсон-младший признал, что «решение вызвало критику», однако заявил, что «Академия получила и множество положительных отзывов». По его словам, «смысл номинации — расширить признание азиатских артистов, а не отделить их от остальных участников Grammy». Так что с BTS, Stray Kids или без них, но награда останется в программе церемонии 2027 года.

Голливудские издания резюмируют: «В итоге Grammy оказалась в довольно странной ситуации: Академия создала специальную награду, чтобы подчеркнуть влияние азиатской поп-музыки — но две крупнейшие группы этой сцены на церемонии соревноваться вообще не будут. И пока новая категория должна была сделать K-pop заметнее, главным сюжетом становится совсем другое: кто решил в ней не участвовать».

Музыкантскую тусовку, однако, лихорадит – то у них Палестина с сектором Газа и отменами на туре Эда Ширана, то «гетто» на «Грэмми», то еще что-то… Того и гляди, что за разрастающимся, словно джунгли, активизмом ни сил, ни времени на музыку уже не останется…