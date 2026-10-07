Лауреат «Оскара» скончалась в возрасте 102 лет

Американская актриса, лауреат премии «Оскар» Эва Мари Сэйнт умерла в возрасте 102 лет. Об этом сообщает Variety.

Сэйнт родилась в 1924 году в Ньюарке. Ее карьера в кино и на телевидении началась в 1940-е годы.

В 1955 году она получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в картине «В порту». В 1959-м сыграла одну из самых известных ролей — Еву Кендалл в триллере Хичкока «На север через северо-запад».

Сэйнт также снималась в фильмах «Гран-при», «Лучшая девочка на свете» и «Ничего общего». За роль в минисериале «Люди как мы» она получила премию «Эмми».

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