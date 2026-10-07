Павел Лунгин снял фильм про Петра Мамонова: юродивый, гений, не актер, а личность

«Петя – не актер. Он – личность. Все остальные играют, а Пятя интересен», - говорит Лунгин уже с экрана. Одно из его качеств – полное бесстыдство в античном смысле. Он мог сделать, что угодно, раздеться, если нужно, и выйти на улицу. По мере погружения в жизнь Петра Мамонова Лунгин приходит к мысли, что он человек Средневековья, явился к нам из другого времени, потому так пил и страдал. Он был вечным странником, неформалом и эксцентриком, разрушителем своей и чужих жизней, юродивым, рок-звездой и актером, отшельником.

Их знакомство началось после того, как Лунгин увидел по телевизору интервью Мамонова и понял, что вот он, герой его дебютного фильма «Такси-блюз». Премьера состоялась в 1990 году на Каннском кинофестивале, где картину отметили за лучшую режиссуру. Петр Мамонов стал звездой. На Лазурном Берегу к нему даже выбежал официант - высший знак признания. У героя Мамонова есть реплика: «Может, я гений? Может, я с Богом разговариваю?» Тогда все только начиналось.

В документальном фильме Лунгин использовал архивные кадры, в том числе семейное видео, которое никто еще не видел, интервью разных лет. Он пригласил к разговору друзей, одноклассников, коллег своего героя. Среди них - Сергей Шнуров, сказавший, что весь нынешний тик-ток – это Мамонов 1987 года.

Лунгин сам брал интервью, ездил домой к своим собеседникам - вдове Ольге Мамоновой, Александру Ф.Скляру, которого Мамонов приглашал на роль Невесты в «Предложении» Чехова, но в итоге сделал собственный моноспектакль. Он поговорил с Викторией Исаковой и Виктором Сухоруковым, снимавшимися в «Острове», автогонщиком Михаилом Горбачевым, с которым Петр был дружен, хотя друзей у него не было. Он был одиночка. Своими воспоминаниями поделился режиссер Сергей Лобан, у которого Мамонов снимался в «Пыли» и «Шапито-шоу».

В разговоре поучаствовал брат Мамонова, Алексей, известный как Лелик. С Петром они работали обходчиками, а потом - в группе «Звуки Му». Возлюбленные Петра, художницы, вспоминают в деталях былые дни, когда они были молоды и любили одного мужчину.

Это целая вереница героев, вплоть до иеромонаха, возившего Мамонова на Афон, протоиереи, врач из больницы, где Петр лечился. Сам Лунгин тоже делится в кадре воспоминаниями и размышлениями, что режиссеры крайне редко делают в собственных фильмах, но для него этот документальный опыт тоже исключительный случай.

Фото: Пресс-служба «Мастерской Павла Лунгина»

Мамонов всегда был исключительным, даже в четвертом классе, когда прыгал с гаража и стал школьным королем. Его мама была переводчицей шведской литературы, отец – ученым. С появлением в доме отчима Петя стал безмолвным, пришлось его лечить, а когда заговорил, то начал заикаться. Его одноклассник вспоминает, как он косил глаза под идиота и отличался нестандартным поведением.

Вырос – носил бублики на руках вместо браслетов, цепочку от унитазов на очках, махровое полотенце вместо шарфа. Он водил девушек в кукурузном поле, а они ему о голову разбивали тарелку с сайрой.

Мамонов работал грузчиком в магазине «Грузия», банщиком, как только его возлюбленная, художница Ольга Горохова, убежала к нему после свадьбы с другим. Надо было любимую содержать.

Сорок лет он прожил с женой Ольгой, которая вынесла все его метания и до сих пор с нежностью вспоминает, поглаживая пса, тосковавшего по хозяину несколько месяцев. Когда Петр заявился к будущей жене в Чертаново с печатной машинкой, магнитофоном «Комета», двумя коробками с магнитофонными записями и стихами. Это все, что у него было.

«Остров» Лунгина вышел в 2006 году. Его показывали не только в кинотеатрах, но прихожанам в храмах с последующим обсуждением. Мамонов сыграл отца Анатолия, и когда выходил в народ, женщины целовали ему руку, как святому. За эту роль Мамонов получил кинопремии «Ника» и «Золотой орел». Виктор Сухоруков вспоминает, что во время съемок у Петра всегда горела свеча, он слушал молитвы на магнитофоне.

В 2008-м на Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд» состоялась премьера «Царя». Накануне умер исполнитель роли митрополита Олег Янковский. Мамонов сыграл Ивана Грозного, которого угадал в нем Лунгин еще на съемках «Острова».

После первых работ в кино он стал драматическим артистом. Не забыть его спектакле в Московском театра им. Станиславского, «Лысый брюнет» и другие, где он играл в 1990-е моноспектакли. Спекулянты предлагали билеты на Мамонова и в Большой.

Цену он себе знал. Мы видим кадры, где Мамонов идет по Большому Каретному, показывает на дом, где жил Высоцкий, и свой поблизости. В хронике конфликта в группе «Звуки Му», зафиксированной на камеру, с Александром Липницким, на средства которого группа возникла, Мамонов расставляет все точки. Он главный. В результате срывается международный контракт и, как будет сказано в фильме, сломаны жизни всей группы.

Мамонов не раз совершал стихийные поступки, лишая себя и других благополучия. «Звуки Му» дважды гастролировали по Америке, записали альбом вместе с британским продюсером Брайаном Ино. Мог быть и следующий, но Мамонов разрушил все.

Когда стоишь в центре Вереи, где открывается вид на старинный храм, вспоминаешь о Мамонове, ставшем его прихожанином, нашедшем поблизости свой последний приют. Ему было 43 года, когда он бежал из Москвы, а точнее, от самого себя, построил дом в деревне Ефаново. А потом возвел каменную громаду, хотя сам говорит, что вдвоем в таком жить - безумие. Он мечтал, что это будет приют для старых артистов и друзей, но никто к нему не приезжал надолго. Это было сложно.

Его друг Михаил Горбачев говорит, что желание бросить пить привело Петра к Богу. Он отгородился от мира и жены, выстроил уродливую лестницу, по которой мог подниматься в свою комнату только он. «Бедный! От кого он прятался?», «Пил чудовищно. Десять дней пьет, потом пена изо рта», – говорит Ольга Мамонова. Вот уж кто святая. Заканчивается фильм словами Мамонова: «Я никогда не умру. Смерти нет».