Почти 62 земных года и 33 небесных: «МК» вспоминает писателя Юлиана Семёнова в его ненаступивший день рождения

Заметим, что дочери писателя — и Дарья Юлиановна, и Ольга Юлиановна — поддерживают связь с «МК». Сегодня проводником по архиву и вдумчивым комментатором любезно согласилась стать Ольга, младшая из дочерей, журналистка и автор тома «ЖЗЛ» об отце. Подержать же в руках полную версию предлагаемого нами семейного фотоальбома можно на сайте Культурного фонда Юлиана Семёнова.

8 октября могло бы исполниться 95 лет писателю, журналисту, редактору Юлиану Семёнову. С «МК» Юлиана Семеновича связывали долгие годы творческого сотрудничества, что воплощено в мемориальной доске, установленной в холле редакции. Не наступивший «некруглый» юбилей великого коллеги и друга стал для нас поводом попытаться представить его чрезвычайно насыщенную жизнь в наборе семейных фотографий.

Фото из семейного архива/Культурный фонд Юлиана Семёнова

1. Здесь папе годик. Его отец, Семен Александрович Ляндрес, работал в Наркомтяжпроме, организовал с Серго Орджоникидзе выставку «Наши достижения», потом стал помощником Николая Бухарина в газете «Известия», после войны трудился заместителем директора Гослитиздата. Больше всего на свете он любил русскую литературу — и привил эту любовь сыну. Мама, Галина Николаевна Ноздрина, была учителем истории — благодаря ей Юлиан заинтересовался «делами давно минувших дней». В семье очень много читали: дедушка собрал удивительную библиотеку. А еще была мама Галины Николаевны — Евдокия Федоровна (баба Дуня), светлая верующая женщина, которая тайком от дочки и зятя — коммунистов — окрестила внука в православном храме, выбрав ему со священником при крещении имя Степан. Когда расстреляли Бухарина, Семен потерял работу, был выгнан из партии, его брата Илью, одного из создателей угрозыска, осудили и сослали в лагерь под Магаданом. Семена посадили в 1952 году по 58-й статье «Контрреволюционная пропаганда и агитация». К счастью, через два года его освободили и полностью реабилитировали.

Фото из семейного архива/Культурный фонд Юлиана Семёнова

2. Когда началась война, девятилетний Юлиан сбегал на фронт, хотел дойти до Берлина сыном полка. Его поймали и сняли с уходившего на фронт поезда. Но Семен Александрович, который был уполномоченным ГКО (Государственного комитета обороны) на 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах, а потом организовывал в Берлине издательство для военной администрации, решил исполнить мечту сына. В июне 1945 года он попросил своего боевого товарища, полковника К.К.Лесина, привезти Юлиана в Берлин. Папа говорил, что самые яркие воспоминания всей его жизни — поверженный Рейхстаг, счастливые лица наших военных и пропахший порохом воздух. Возможно, в Берлине победного 45-го он и задумал разведчика Исаева-Штирлица.

Фото из семейного архива/Культурный фонд Юлиана Семёнова

3. После школы Юлиан поступил в Институт востоковедения, на афганское отделение. В нем готовили не только дипломатов, военных переводчиков и ученых, но и разведчиков. Там он на всю жизнь сдружился с Евгением Максимовичем Примаковым, поступившим на арабское отделение. Еще в институте в то время учились Андрей Тарковский (позднее перешедший во ВГИК) и Владимир Цветов. Учеба папе очень нравилась, он с удовольствием осваивал пушту, фарси и английский. Их учили «оксфордскому» английскому, с придыханием — на случай, если придется притворяться англичанами.

Фото из семейного архива/Культурный фонд Юлиана Семёнова

4. В 1960–1980-х годах папа побывал в качестве журналиста во многих «горячих точках»: Афганистане, Анголе, Никарагуа, нелегально пробрался в Парагвай при фашисте Стресснере. Встречался со Скорцени, Карлом Вольфом, Альбертом Шпеером. Был военным корреспондентом во Вьетнаме в 1968 году, где во время американских бомбежек получил контузию и оглох на одно ухо. А когда вернулся в Москву, выяснилось, что и с легкими проблема, ведь он спал в джунглях у партизан, в ледяных пещерах, на тонких циновках, расстеленных на каменном полу. «Партизанский дневник», привезенный оттуда отцом, — шедевр журналистики.

Фото из семейного архива/Культурный фонд Юлиана Семёнова

5. Штирлиц «родился» в 1965 году. В первом романе из этой серии «Пароль не нужен» молодой разведчик Владимиров-Исаев (в будущем Штирлиц) по заданию Дзержинского оказывается во Владивостоке, где произошел антибольшевистский переворот. Потом отец напишет о Штирлице еще 12 романов и повесть, но многие запомнят только «Семнадцать мгновений весны» из-за прекрасного сериала студии Горького. Папа много работал над образом Штирлица с Вячеславом Тихоновым. А еще подобрал уникальную военную хронику с документалистом Романом Карменом. Жаль, что Государственную премию СССР дали не гениальным «Мгновениям», а детскому фильму «Чудак из 5-го "Б"».

Фото из семейного архива/Культурный фонд Юлиана Семёнова

6. Евгений Примаков умел дружить. Когда в 1952 году посадили Семена Александровича, а папу травили в институте за то, что он добивался пересмотра дела, Евгений Максимович не оставил друга. На фото он с папой и женой Лаурой в Голландии. Евгений Максимович приехал на научную конференцию, а папа специально примчался повидать его из ФРГ, где был собкором «Литературной газеты» по Западной Европе. Сколько же они разговаривали, как радовались встрече! Это я их, 14-летняя, сфотографировала.

Фото из семейного архива/Культурный фонд Юлиана Семёнова

7. Работая в ФРГ, папа подружился с Жоржем Сименоном, прославленным автором романов о комиссаре Мегрэ. Тут они в Лозанне, где Сименон жил последние годы. Знаменитому бельгийцу очень нравились книги отца, он хвалил его за «настоящих бандитов» и «всамделишных полицейских», называя романы толстовскими фресками.

Фото из семейного архива/Культурный фонд Юлиана Семёнова

8. Андрей Тарковский не забыл студенческого друга, ведь они не только учились вместе, но и на летние каникулы ездили студенческой командой со смешным названием «Потуга» на море, в Архипо-Осиповку. Начав в 1972 году съемки «Соляриса», Тарковский предложил ему роль скептически настроенного профессора, с которой он замечательно справился. К этому времени папа уже снялся в двух своих фильмах — «Будни и праздники» и «При исполнении служебных обязанностей». Роли были эпизодические, но выглядел он убедительно.

Фото из семейного архива/Культурный фонд Юлиана Семёнова

9. Папа дружил с Андреем Мироновым и Львом Дуровым. Это фото сделано в Крыму, в начале 80-х. В центре мы с сестрой Дарьей. Какие все счастливые! Папа полюбил Крым в юности, в свадебное путешествие в апреле 1955 года повез жену на «Москвиче» в Крым. Потом каждое лето привозил нас сестрой в Коктебель или в гостиницу «Ялта». Мы с Дарьей купались и загорали, а папа писал. Говорил, что ему нигде так не пишется, как в Крыму. Поэтому в 1983 году приобрел развалюху в деревне Мухалатка и построил небольшой дом, где проводил почти все время за пишущей машинкой.

Фото из семейного архива/Культурный фонд Юлиана Семёнова

10. В начале 80-х, отдыхая на вилле «Аскания-Нова» своего друга барона Фальц-Фейна в Вадуце (Лихтенштейн), папа поделился с ним задумкой — публиковать архивные материалы, с которых сняли гриф секретности. «Представляешь, Эдуард, как будет интересна такая газета читателям!» — говорил он барону. Задумку удалось реализовать в 1989 году — папа основал первую в СССР частную газету «Совершенно секретно». Поднимал в ней вопросы бюрократизма, наркомании, коррупции, проституции. Первым в газету пришел талантливый Евгений Додолев, затем Дмитрий Лиханов, Елена Светлова, другие одаренные авторы. А членом редколлегии стал священник Александр Мень, говоривший о необходимости реставрировать и открывать храмы. Папа получал в газете символическую зарплату — 1 рубль в год, собственниками газеты сделал всех работающих в ней, по-честному. Часть прибыли от газеты и журнала «Детектив и политика» отправлял на благотворительность. Отец видел опасность, исходившую от тех, для кого собственный интерес был важнее интереса государственного, и в своих передовицах призывал к разумным изменениям, а не к разрушению всего построенного и приватизации недр. Предлагал развивать туризм и в три раза увеличить зарплаты учителям и врачам, потому что эти люди отвечают за самое дорогое, что у нас есть, — детей и здоровье.

Фото из семейного архива/Культурный фонд Юлиана Семёнова

11. Папы не стало 15 сентября 1993 года после долгой болезни — три года пролежал после инсульта. Его отпели и кремировали. Он хотел, чтобы его прах развеяли в Крыму, над морем, но его мама Галина Николаевна попросила похоронить его на Новодевичьем, рядом с Семеном Александровичем, чтобы приходить на могилу к сыну. Так и сделали.

Фото из семейного архива/Культурный фонд Юлиана Семёнова

12. С начала 2000-х в крымском доме папы «Вилла Штирлиц» открыт бесплатный музей. В Москве недавно установлена мемориальная доска на улице Серафимовича, открыта скульптурная композиция на студии Горького (изображающая Юлиана Семёнова, режиссера Татьяну Лиознову и исполнителя главной роли Вячеслава Тихонова. — И.В.). В 2012 году наша семья подарила Ялте памятник, созданный известным скульптором Александром Рукавишниковым. Памятник установили неподалеку от набережной, возле отеля «Ореанда», где папа проводил съезд созданной им МАДПР (Международной ассоциации детективного и политического романа). На торжественном открытии ялтинцы читали стихи, звучала музыка, друзья произносили речи, а священник, освятивший памятник, сказал, что мы все должны брать пример с Юлиана Семёнова, любившего свою страну, отдававшего себя людям и творившего добрые дела.

Вместо послесловия, или Украинский Штирлиц

Примечательно, что в 2026 году Фонд переиздал написанный в 1974 году роман «Третья карта» из серии о Штирлице. В нем выясняется, что главный герой — украинец по маме и у него есть украинская двоюродная сестра Ганна Прокопчук. Книга впервые вышла в свет в 1975-м, но спустя полвека оказывается гораздо более актуальной. Поэтому Ольга Юлиановна подарила весь тираж библиотекам Севастополя, Ялты, Луганска, Архангельска и Москвы.