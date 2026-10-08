Немощь букмекеров: нобелевскую премию по литературе получила писательница, которую в этом году мало кто считал фаворитом

Имя канадской писательницы Энн Карсон, работающей в жанрах поэзии, прозы и эссеистики, только что прозвучало в Стокгольме - какой же главный вывод нужно сделать на будущее тем, кто пытается "предсказывать" нобелевское будущее авторов, живущих в разных точках планеты.

1. Первое и самое главное. Вопреки признаниям ЦРУ, что оно обеспечило торжество "Доктора Живаго" Бориса Пастернака и очевидной идеологической ангажированности победителей разных лет - от Александра Солженицына до Ласло Краснахоркаи, критиковавшего "пророссийского" премьера Виктора Орбана, Нобелевская премия - далеко не всегда про политику. Вот уже пять лет "весь мир стоит с Украиной", но дать премию писателю из Незалежной, например, вступившему в ряды националистической бригады поэту Сергею Жадану, шведские академики не удосужились. И Энн Карсон, что называется, чистый золотокопатель Слова, сознательно избегающий общественной активности.

2. Угадать имя нобелиата по литературе - невозможно. В одной из версий списка фаворитов, состоящей из двадцати строк, имени Карсон в 2026-м году вообще не было. Да, ее считали реальным претендентом в 2019 году, а контора Ladbrokes оценивала шансы канадки на победу сегодня как один к десяти. Но единодушия у букмекеров не было и вряд ли много людей подняли денег на такой угадайке.

3. Нобелевский лауреат – это не всегда ноунейм для русского читателя. Да, так было с Тумасом Транстрёмером, удостоившимся премии в 2011 году: у нас в стране его до триуфа почти не печатали, кроме Евгения Степанова, который опубликовал в 2008 году несколько миниатюр шведского гения в журнале «Дети Ра» в переводе Анатолия Кудрявицкого.

И если бы в 2026-м победила китайская писательница Цань Сюэ, мы бы говорили, что у нее в России – единичные переводы в «Иностранной литературе» и всё. Но творчество Энн Карсон у нас представлено достаточно широко, так что назвать Россию страной, находящейся на обочине глобального литпроцесса, никому в голову не придет.