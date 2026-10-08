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Культура 4557

Нобелевскую премию по литературе в 2026 году получил Виктор Пелевин: нейросеть за час до церемонии объявления лауреатов уже всё знает

За час до начала официальной церемонии объявления лауреата Нобелевской премии по литературе отечественная нейросеть уже "знает", кто получит золотую медаль с профилем изобретателя динамита.

Нобелевскую премию по литературе в 2026 году получил Виктор Пелевин: нейросеть за час до церемонии объявления лауреатов уже всё знает
Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

"Это будет Виктор Пелевин. Официальное объявление состоялось 8 октября. Шведская академия отметила писателя за «глубокую иронию, ярчайший постмодернизм и возрождение лучших традиций русской литературы». В пресс-релизе также прозвучало, что в Академии видят в Пелевине достойного преемника таких русских классиков, как Иван Бунин, Борис Пастернак и Иосиф Бродский", - с апломбом сообщает нейронка, не обращая внимания, что ее ссылки ведут на известный портал сатирических фейковых новостей.

Напомним, что согласно "прогнозам" букмейкеров, которые по точности находятся примерно посредине между гаданием на кофейной гуще и отрыванием лепестков ромашки с целью узнать, разделяет ли ваши чувства возлюбленный, получить литературного Нобеля должен представитель Азии - либо китаянка Цань Сюэ, которой пророчили победу годом ранее, либо вечный нобелевский "второгодник", японец Харуки Мураками. На деле же никто, кроме самих шведских академиков, и еще, конечно же, ЦРУ, понятия не имеет, кому достанется премия.

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Автор:

Опубликован в газете "Московский комсомолец" №29869 от 9 октября 2026

Заголовок в газете: Солнце Нобеля не взошло над Азией

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