Он прославил фамилию: жизнь и судьба Эдмонда Кеосаяна

Ему было полгода, когда арестовали отца, и восемь лет, когда семья вернулась из сибирской ссылки. 9 октября 2026 года исполняется 90 лет Эдмонду Кеосаяну — режиссеру, который подарил стране «Неуловимых мстителей». Вспоминаем его путь: от Ереванского театрального института до «Мосфильма».

9 октября 1936 года в армянском городе Ленинакане родился мальчик. Ребенка назвали Эдмонд — это был третий сын четы Кесаян. Семейное счастье продлилось недолго: через полгода отца арестовали. В дни сталинских репрессий людям случалось страдать и без вины, но для Гарегина Кесаяна статью нашли легко: он бывший офицер царской армии. Судопроизводство тогда проходило быстро, а потому уже в следующем году его расстреляли. На последнем свидании с женой и детьми осужденный повел себя как настоящий офицер: пожелал возлюбленной найти нового спутника, который станет ей опорой. Он попросил только об одном: не менять фамилию Эдмонду. Гарегин верил, что благодаря сыну фамилия еще прозвучит на всю страну, и был прав.

Жена бывшего царского офицера, как и его дети, конечно, тоже заслуживали наказания: смерти главы семьи усердным исполнителям приказов было недостаточно. Наказанием стала ссылка в Сибирь — впоследствии Эдмонд снял фильм «Вознесение» (1988), навеянный воспоминаниями о том нелегком времени.

Через восемь долгих лет семья вернулась в Армению. Где-то между этими событиями в его фамилии появилась буква «о» из-за ошибки паспортистки — так он стал Кеосаяном.

В 16 лет Эдмонд приехал в Москву, мечтая поступить во ВГИК, но там его не приняли из-за сильного армянского акцента. Возвращаться назад не хотелось, а потому он поступил в экономический институт. Промучившись два года, юноша признал, что занимается не тем, сорвался домой и поступил в Ереванский театральный институт. Там он познакомился с Лаурой Геворкян, в дальнейшем снявшейся во многих его фильмах и, что важнее, ставшей его женой. Набравшись опыта, Эдмонд вновь отправился во ВГИК. Со второй попытки его приняли, и в 28 лет Кеосаян окончил режиссерский факультет.

Свой дебют — короткий метр «Лестница» (1962) — Эдмонд снял еще во время учёбы. За эту студенческую работу его удостоили Гран-при «Золотая нимфа» Международного кинофестиваля в Монте-Карло. Следующую короткометражку, «Три часа дороги» (1963), тоже отметили призом МКФ в Каннах. В картине «Где ты теперь, Максим?» (1964), первом крупном фильме режиссера, снимались известные актеры — Борис Токарев, Инна Чурикова, Валерий Носик, Нина Меньшикова, Ирина Губанова и Юрий Назаров, а в прокате ленту посмотрели 10,8 млн зрителей.

Но, конечно, настоящая слава пришла к Кеосаяну после выхода «Неуловимых мстителей» (1966). Картина о юных героях Гражданской войны мгновенно влюбила в себя зрителей и принесла режиссеру Премию Ленинского комсомола. На съемках он мог пожалеть актеров, но не себя: в сцене с горящим паровозом подменил пожилого артиста Ивана Каширина, в результате сломав несколько ребер.

Позже Кеосаян снял два продолжения: «Новые приключения неуловимых» (1968) и «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» (1971). Обе картины стали хитами, хотя сам режиссер считал, что третью часть снимать не стоило; однако просьбы зрителей и давление «сверху» вынудили его уступить.

В 1972 году Кеосаян резко изменил свой творческий путь. Режиссер перешел из «Мосфильма» в «Арменфильм» и сосредоточился на фильмах с национальной тематикой. Там он доказал, что «неуловимые» случайным успехом не были: героям его картины «Мужчины» (1972) в Ереване поставили памятник, а «Когда наступает сентябрь» (1976) Британская академия кино выбрала «Лучшим фильмом года».

В 1980-е годы Кеосаян вернулся на «Мосфильм». Там он снял «Где-то плачет иволга…» (1982), картину, рассказывающую реальную историю русской девушки в рядах бельгийского антифашистского сопротивления.

В те же годы в прессе началась травля: недоброжелатели обвиняли режиссера в попытке протащить сына во ВГИК вне конкурса. Кеосаян тяжело переживал происходящее и много нервничал — вскоре он перенес обширный инфаркт, подорвавший здоровье. После частично автобиографического «Вознесения» (1988) в кино он больше не работал.

Эдмонд Кеосаян скончался 21 апреля 1994 года от рака горла: сказалось многолетнее курение, а здоровье было подорвано перенесенным инфарктом. Режиссера похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.

Его картины, и прежде всего «Неуловимые мстители», вошли в золотой фонд советского кино и до сих пор любимы зрителями. Так Эдмонд выполнил желание расстрелянного отца: его фамилия, пусть и с новой буквой, прогремела на всю страну.