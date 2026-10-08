«Позвоните близким»: режиссер Булат Сабитов о фильме «Я приду»

В начале октября в российский прокат выходит фильм Булата Сабитова «Я приду»: история 16-летнего Тимофея, который сбегает из спецшколы, чтобы найти бабушку, переставшую отвечать на его письма. Вместе с восьмилетним Мальком он отправляется в дорогу, которая постепенно становится для героев путешествием не только по стране, но и к пониманию близких.

Для Сабитова история началась еще в 2018 году - со знакомства со сценаристом Антоном Шутовым и его дипломной работой «Беглец». «После прочтения я понял, что это именно та история, которая может реализоваться сегодня», — вспоминает режиссер.

От первоначального названия, однако, решили отказаться. По словам Сабитова, слово «беглец» сразу задавало негативный тон и отношение к главному герою. Так появилось «Я приду» - фраза, которую режиссер воспринимает как обещание и надежду: «Для меня за этой фразой стоит некая надежда на хорошее и светлое, что всё будет хорошо».

Работая над сценарием, Сабитов сознательно сделал историю более светлой. «В жизни и так полно негатива, так что давайте нести добро и позитив в кино», — объясняет он. Визуальный язык фильма режиссер выстраивал с опорой на советскую кинематографическую школу. Среди его референсов - «Курьер» Карена Шахназарова, «Сёстры» Сергея Бодрова и «Кикуджиро» Такэси Китано.

При этом фильм не стремится делить героев на однозначно хороших и плохих. «Люди не делятся на хороших или плохих, люди хорошо или плохо поступают. Весь мир не делится на черное и белое, он скорее серый и многогранный», — говорит режиссер.

Главной темой картины для Сабитова остается забота о близких. Поэтому на вопрос: “О чем зрителю стоит подумать после финальных титров?”, он отвечает предельно просто: «Позвоните близким, особенно бабушкам, им так не хватает нашего внимания и заботы».