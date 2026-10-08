Шакира похвалила Дуа Липу за то, что та спела Шакиру

Трехнедельная резиденция Шакиры, главной на сегодняшний день латиноамериканской поп-звезды, стала в Мадриде, самом центре испаноязычного мира, своего рода отдельным туром в рамках мирового турне певицы Las Mujeres Ya No Lloran («Женщины больше не плачут»), который длится аж с февраля 2025 года. Певица потрясает воображение публики не только размахом шоу, декорациями и спецэффектами, но и неожиданными сюрпризами. В Мадриде таким сюрпризом стала Дуа Липа.

12 стадионных концертов в столице Испании по 55 тысяч зрителей на каждом шоу, полный солдаут, первые полосы газет, прямые трансляции, рилсы и селфи обезумевших фанатов с места действия, киоски с мерчем, осаждаемые страждущими вроде войска Жанны Д'Арк под Орлеаном… Если бы не эта несчастная пенсионерка, которую выселили из арендуемой квартиры после 70 лет ее в ней проживания, то, конечно, Шакира была бы все это время главной темой испанских хроник.

Певица при этом старается разнообразить свое шоу сюрпризами, добавлять всяческих изюминок. Одним из таких сюрпризов, бурно обсуждаемых теперь не только испанскими музыкальными медиа, стала на концерте 3 октября неожиданная гостья – еще одна поп-звезда мегавеличины Дуа Липа.

Под оглушающий вой «офонаревшей» толпы Липа вышла на сцену и вместе с Шакирой исполнила акустическую версию песни хозяйки вечера Antología — одну из самых любимых поклонниками с альбома Pies Descalzos («Босоногая») 1996 года, когда Шакира делала первые шаги в звезды и не подозревала, что в далекой России некто Леонид Агутин в то же самое время заводил народ своим «Босоногим мальчиком». Вот бы дуэтец вышел…

Мадридские таблоиды тем временем обращают особенное внимание на то, что для двух звезд (Шакиры и Липы) это стало первым совместным живым выступлением – то есть на глазах публики пишется история. Отмечается также, что «выбор песни был совсем не случайным». В ноябре прошлого года Дуа Липа исполнила Antología на своем концерте в Боготе, столице Колумбии, во время тура Radical Optimism. В каждом новом пункте своего турне певица выбирала композицию, связанную со страной или городом, где проходило шоу. В Боготе, разумеется, ей в голову пришла колумбийка Шакира с ее песнями.

Та в свою очередь жест коллеги заметила, хвастливо поделилась видео в своих соцсетях, где написала, что «особенно тронута услышать собственную песню в исполнении Дуа Липы именно в Боготе» — городе, где она эту песню когда-то и сочинила. И вот теперь, захлебываются от восторга фолловеры, «спустя меньше года кавер получил идеальное продолжение».

Комментаторы со своей стороны отмечают, что «на мадридском концерте Дуа Липа уже не просто отдала дань уважения Шакире, а спела Antología вместе с ней, и вместо очередного огромного поп-номера получилось почти камерное выступление внутри стадионного шоу — две певицы, одна из самых личных ранних песен Шакиры и публика, которая моментально подхватила слова».

После концерта Липа написала в соцсетях, что в тот момент чувствовала, будто она, Шакира и весь зал «стали единым целым». Шакира в ответ поблагодарила Липу за то, что та специально приехала в Мадрид ради совместного выступления.

Музыкальные ресурсы в свою очередь напоминают, что «подобные музыкальные сюрпризы вообще стали одной из самых ярких особенностей тура Radical Optimism». В разных городах Дуа Липа исполняла песни Daft Punk, Шинейд О’Коннор, Lorde, Aerosmith и других артистов, связанных с местом проведения ее очередного концерта. Иногда же рядом с артисткой появлялись и сами звезды: в Сан-Франциско Билли Джо Армстронг присоединился к ней для исполнения своей песни Wake Me Up When September Ends, в Лос-Анджелесе Гвен Стефани спела Don’t Speak, в Нью-Йорке Найл Роджерс сыграл свою Le Freak, а в Лондоне Jamiroquai появились с Virtual Insanity.

Шакира в свою очередь продолжает «масштабную мадридскую резиденцию» до 11 октября, а сам тур Las Mujeres Ya No Lloran после полуторагодового скитания по миру (если бы раньше, то, конечно, она заехала бы и в Москву, но как есть – будем довольствоваться Гагариной с «Кукушкой» в Лужниках) должен завершиться помпезным выступлением у подножья египетских пирамид в конце ноября с.г.

Однако, среди всего этого масштаба, огромных декораций и стадионных шоу, как отмечают мадридские хроники, «одним из самых сильных моментов неожиданно оказалась тихая песня Antología, которой уже больше 30 лет, и которую Дуа Липа когда-то спела в родном городе Шакиры, а теперь Шакира спела ее вместе с Липой».

С «родным городом» испанские газеты в приступе эйфории, конечно, немного напутали: Шакира родилась в 1977 году в другом колумбийском городе - Барранкилья, но это детали, главное, что радости - полные штаны…