Знаменитый боевик «Форсаж» превратят в сериал

Работа над финальным фильмом кинофраншизы «Форсаж» в самом разгаре, премьера запланирована на весну 2028 года. Однако полнометражная картина не станет завершением проекта. На днях стало известно, что сериальный сервис Peacock готовит телеверсию «Форсажа».

Будущий сериал станет уже не первым изложением знаменитого авто-боевика в теле-формате. С 2019 по 2021 год на Netflix вышли шесть сезонов анимационного сериала «Форсаж. Шпионы-гонщики». На этот раз речь идет об игровом проекте, что, возможно, куда интереснее для поклонников франшизы.

Подробностей о новом сериале пока немного. Известно, что сюжет проекта будет в целом напоминать сценарии кинофильмов, где дружная компания уличных гонщиков по просьбе спецслужб вступает в борьбу со злодеями, угрожающими мировому порядку. Однако нет никаких сообщений о том появятся ли в сериале персонажи из кинофильмов и актеры их игравшие.

Слухи о возможном теле-прочтении «Форсажа» возникли далеко не вчера. В некоторых интервью Вин Дизель, игравший в фильмах главаря гонщиков Доминика Торетто, говорил о намерении рассказать о персонажах «Форсажа» гораздо подробнее, чем это возможно в формате кинофильма, и сериал в данной ситуации — самый логичный путь для продолжения франшизы.

Сам Вин Дизель, как уже известно, получил кресло исполнительного продюсера сериала, но нет никаких сведений о перспективах возвращения актера к роли Торетто. Шоураннерами проекта стали довольно известные в индустрии сценаристы Майкл Дэниэлс и Вульф Коулман. Первый работал на сериалом «Сыны анархии», второй известен по проектам «911: Одинокая звезда», «Оттенки синего» и др. Дэниэлс и Коулман напишут сценарий пилотной серии, а премьера сериала может состояться в 2028 году.

«Форсаж» выходит в кино с 2001 года. Первые четыре фильма были посвящены незаконным уличным гонкам, однако, начиная с пятой картины сценаристы переключились на боевики с ограблениями и шпионажем. Фильмы стали важными проектами в карьерах Вина Дизеля, Мишель Родригез, Джорданы Брюстер и других актеров. В разных сериях принимали участие Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Люк Эванс и другие звезды экшн-кино. Пол Уокер, игравший одного из главных персонажей Брайана О’Коннора, погиб в автокатастрофе в 2013 году, однако упоминания о нем сохранились в последующих фильмах франшизы.