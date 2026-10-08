Знаменитый боевик «Форсаж» превратят в сериал

Будущий сериал станет уже не первым изложением знаменитого авто-боевика в теле-формате. С 2019 по 2021 год на Netflix вышли шесть сезонов анимационного сериала «Форсаж. Шпионы-гонщики». На этот раз речь идет об игровом проекте, что, возможно, куда интереснее для поклонников франшизы.
Подробностей о новом сериале пока немного. Известно, что сюжет проекта будет в целом напоминать сценарии кинофильмов, где дружная компания уличных гонщиков по просьбе спецслужб вступает в борьбу со злодеями, угрожающими мировому порядку. Однако нет никаких сообщений о том появятся ли в сериале персонажи из кинофильмов и актеры их игравшие.
Слухи о возможном теле-прочтении «Форсажа» возникли далеко не вчера. В некоторых интервью Вин Дизель, игравший в фильмах главаря гонщиков Доминика Торетто, говорил о намерении рассказать о персонажах «Форсажа» гораздо подробнее, чем это возможно в формате кинофильма, и сериал в данной ситуации — самый логичный путь для продолжения франшизы.
Сам Вин Дизель, как уже известно, получил кресло исполнительного продюсера сериала, но нет никаких сведений о перспективах возвращения актера к роли Торетто. Шоураннерами проекта стали довольно известные в индустрии сценаристы Майкл Дэниэлс и Вульф Коулман. Первый работал на сериалом «Сыны анархии», второй известен по проектам «911: Одинокая звезда», «Оттенки синего» и др. Дэниэлс и Коулман напишут сценарий пилотной серии, а премьера сериала может состояться в 2028 году.
«Форсаж» выходит в кино с 2001 года. Первые четыре фильма были посвящены незаконным уличным гонкам, однако, начиная с пятой картины сценаристы переключились на боевики с ограблениями и шпионажем. Фильмы стали важными проектами в карьерах Вина Дизеля, Мишель Родригез, Джорданы Брюстер и других актеров. В разных сериях принимали участие Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Люк Эванс и другие звезды экшн-кино. Пол Уокер, игравший одного из главных персонажей Брайана О’Коннора, погиб в автокатастрофе в 2013 году, однако упоминания о нем сохранились в последующих фильмах франшизы.