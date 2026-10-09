Иван Колесников и Гела Месхи ловят злодеев в Ростове-на-Дону

Иван Колесников и Гела Месхи на некоторое время станут ростовскими достопримечательностями. Актеры снимаются в историческом детективе, и в ходе экспедиции поработают и в центре города и в его окрестностях. Ростов-на-Дону смело можно назвать одной из кинодетективных столиц России. А Колесников и Месхи превращаются в весьма опытных экранных следователей.

Действие нового сериала разворачивается в послевоенные годы. Герой Ивана Колесникова, бывший учитель в ростовской школе, возвращается с фронта с намерением вернуться к преподаванию. Но его фронтовой опыт оказывается куда нужнее в местной милиции, начинающей сражение с послевоенным разгулом преступности. Вместе со следователем, которого играет Гела Месхи, новоиспеченный милиционер начинает распутывать самые сложные дела, ради чего нужно найти общий язык с коллегой весьма крутого нрава.

В довольно стандартной детективной схеме нового проекта наиболее интригующей частью является милицейский тандем героев Колесникова и Месхи. Оба актера уже успели изрядно наследить в жанре детектива. Ивана Колесникова, например, смело можно называть одним из главных телесыщиков, который гонялся за злодеями в самых разных проектах: от «Тверской» до «Первого отдела».

Гела Месхи помимо детективов часто снимается в мелодрамах и довольно ярко проявил себя в исторических проектах. В прошлом году он сыграл практически Штирлица в амбициозном шпионском триллере «Берлинская жара». И вот актеру снова досталась одежда из середины прошлого века и образ человека, надежного во всех отношениях.

Наверное, каждому студенту актерских институтов нужно приготовиться к тому, что однажды на съемках придется примерить либо медицинский халат, либо форму сотрудника правоохранительных органов. Такова уж актуальная специфика местной сериальной индустрии, и относиться к подобным ролям лучше с пониманием и надеждой на то, что сценарий окажется достойным.

О сериале с участием Ивана Колесникова и Гелы Месхи пока известно не так много, но судя по первым фотографиям со съемочной площадки, образы тех, чья служба и опасна и трудна, снова сели на актеров как влитые. Если у продюсеров возникнет идея сделать римейк «Ликвидации», то Гела Месхи вполне может стать новым Гоцманом, а Иван Колесников — Кречетовым. Или наоборот.