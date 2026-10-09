«Хорошо относился к рабочим»: Машков рассказал об Евгении Евстигнееве

На открытии мемориальной доски, приуроченном к 100-летию со дня рождения актера Евгения Евстигнеева, Владимир Машков с теплотой вспомнил великого артиста. Худрук «Современника» рассказал, что ещё в студенческие годы ему посчастливилось сопровождать Евстигнеева на гастролях.

По словам Машкова, артист с особым уважением относился к людям труда, особенно к тем, кто только начинал свой путь. До того как стать актёром, Евгений Евстигнеев работал электромонтёром, а потом слесарем на заводе в Нижнем Новгороде. Как отметил Машков, этот опыт определил отношение артиста к рабочим. «Он вообще к рабочим людям относился очень хорошо», - подчеркнул худрук. Машков также отметил, что Евстигнеев сохранил в себе «неповторимую душу русского народа».

Дочь Евгения Евстигнеева Мария Селянская поделилась воспоминаниями об отце на открытии мемориальной доски, приуроченном к 100-летию со дня рождения актёра. «Очень добрый был, душевный. Был одиночка, как и я, интроверт», — рассказала Селянская. По ее словам, при всей разнице характеров их объединяла любовь к уединению. Говоря о творческом наследии отца, Мария призналась, что не может выделить какую-то одну роль. «Для вас он артист — для меня он родной человек», - подчеркнула Селянская.